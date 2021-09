Trường đầu tiên ở TP HCM chuẩn bị đón học sinh từ 4/10

Trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ lên phương án đón 131 học sinh các lớp 6, 9 và 12 học trực tiếp từ ngày 4/10.

Chiều 28/9, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ cho biết phương án đã được trình lên UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, được chấp thuận mới thực hiện.

Số học sinh trở lại dự kiến ở 2 lớp 6, 2 lớp 9 và một lớp 12; thời khoá biểu được chia 50% học trực tiếp, còn lại học trực tuyến. Tất cả lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Hiện trường có 27 giáo viên, trong đó 24 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trên hai tuần. Đa số thầy cô đều cư trú tại Cần Giờ, nhiều người ở xã Thạnh An nên trường đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Theo dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống Covid-19, trường tự đánh giá đạt 95 theo thang điểm 100, tức mức độ an toàn cao.

"Do sĩ số lớp ở trường khá thấp, từ 25 đến 30 em nên không cần chia lớp. Sau tuần đầu tiên, nếu việc học trực tiếp an toàn, hiệu quả, chúng tôi sẽ có báo cáo để quyết định mở rộng quy mô hay không", ông Bảo cho biết.

Trường THCS - THPT Thạnh An hiện có gần 300 học sinh ngụ xã đảo Thạnh An, là một trong 26 trường phổ thông tại Cần Giờ. Nếu phương án được chấp thuận, đây là trường đầu tiên ở TP HCM tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học 2021-2022.

Học sinh trường THCS - THPT Thạnh An tháng 11/2018. Ảnh: Mạnh Tùng

Tuần trước, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết huyện đang xây dựng phương án cho học sinh học trực tiếp tại các trường đảm bảo an toàn chống dịch sau ngày 1/10. Việc mở cửa trường học thực hiện theo lộ trình nới dần một số hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất khi huyện đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND TP HCM phương án mở cửa trường học tại quận, huyện được xác định an toàn phòng chống Covid-19. Việc mở cửa ưu tiên lớp nhỏ (mầm non, lớp 1, 2) và cuối cấp (lớp 9, 12), tiếp đó các lớp 5, 6, 10 và lớp còn lại. Lớp sẽ được chia nhỏ, chỉ học một buổi trong ngày.

Những điều kiện để trường học được mở cửa gồm: Được đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất hai tuần. Việc dạy trực tiếp cho học sinh trên tinh thần tự nguyện; dạy trực tuyến, qua truyền hình vẫn duy trì cho những em không thể đến trường.

Cần Giờ hiện ghi nhận hơn 1.500 ca Covid-19, xếp cuối trong 22 quận, huyện tại TP HCM. Địa phương này cùng với TP Thủ Đức, quận 7, Phú Nhận, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè đã công bố kiểm soát được dịch bệnh.

Mạnh Tùng