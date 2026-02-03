Hai thói quen khi lái xe khiến ngã tư dễ ùn tắc

Giao thông tại nhiều giao lộ thường bị gián đoạn do hai thói quen, là xe vào giao lộ khi chưa có lối thoát, và rẽ trái sớm.

Tại các đô thị lớn, giao lộ thường là những điểm giao cắt phức tạp, dễ phát sinh xung đột giao thông. Bên cạnh mật độ phương tiện cao, thực tế lưu thông còn xuất hiện những tình huống như xe đi vào giao lộ khi phía trước chưa có lối thoát, hoặc phương tiện từ hướng đối diện rẽ trái sớm, cắt ngang dòng xe đi thẳng. Trong giờ cao điểm, các tình huống này có thể làm dòng xe chậm lại, khiến giao thông tại ngã tư trở nên ùn ứ hơn.

Phương tiện tiến vào giao lộ khi phía trước ùn ứ, chưa có lối thoát

Một trong những tình huống gây kẹt xe thường gặp tại các ngã tư là các phương tiện liên tục đi vào giao lộ trong khi phía trước đã ùn ứ. Khi đó, xe buộc phải dừng lại giữa giao lộ, làm thu hẹp không gian di chuyển của các hướng còn lại, khiến giao thông bị nghẽn mạch và phát sinh kẹt xe cục bộ ngay tại ngã tư. Trong điều kiện lưu lượng xe lớn, sự ùn ứ có thể lan nhanh ra các đoạn đường dẫn vào giao lộ, khiến tình trạng kẹt xe mở rộng dây chuyền, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Khi này, tài xế cần ưu tiên quan sát tình hình giao thông tại giao lộ trước khi quyết định tiến lên, ngay cả khi đèn đang xanh, nhất là với ôtô do kích thước lớn và dễ gây cản trở hơn. Nếu nhận thấy dòng xe phía trước đang đứng yên hoặc khoảng trống không đủ để xe thoát hoàn toàn khỏi ngã tư, việc chủ động dừng lại trước vạch dừng và bỏ qua một nhịp đèn sẽ giúp giữ thông không gian giao lộ cho các hướng khác.

Kẹt xe tại một ngã tư ở Hà Nội. Ảnh cắt từ video

lưu lượng xe cao, việc chậm lại một nhịp đèn thường giúp dòng xe vận hành hiệu quả hơn so với cố gắng tiến vào giao lộ, qua đó giảm nguy cơ ùn ứ chéo, hạn chế kẹt xe lan rộng và các xung đột giao thông phát sinh ngay giữa ngã tư.

Rẽ trái sớm cắt ngang dòng xe đi thẳng

Tình huống khác cũng thường xuất hiện tại các ngã tư là phương tiện từ hướng đối diện rẽ trái nhưng bắt đầu đánh lái từ khá sớm, khi chưa đến tâm giao lộ. Khi nhiều luồng phương tiện cùng tiếp cận ngã tư, việc di chuyển cần tuân theo thứ tự ưu tiên nhất định để đảm bảo dòng xe vận hành hiệu quả. Thông thường, thứ tự này là rẽ phải trước, đi thẳng sau đó và rẽ trái sau cùng.

Việc rẽ sớm khiến đầu hoặc thân xe lấn sang phần đường dành cho xe đi thẳng, buộc các phương tiện đang đi thẳng phải giảm tốc hoặc dừng lại hoàn toàn, khiến giao lộ nhanh chóng bị dồn ứ. Trong điều kiện lưu lượng xe lớn, chỉ cần một vài xe rẽ trái sai thời điểm cũng có thể làm đứt nhịp di chuyển của dòng xe đi thẳng, khiến các phương tiện phía sau bị dồn lại và giao lộ trở nên chật chội hơn.

Các phương tiện rẽ trái sớm tại một giao lộ ở TP HCM. Ảnh: Phước Đan

Chính vì vậy, khi rẽ trái, tài xế cần tiến thẳng đến gần tâm giao lộ rồi mới bắt đầu đánh lái, tránh rẽ sớm khiến phương tiện lấn sang phần đường đi thẳng. Việc giữ đúng vị trí rẽ và nhường phương tiện đi thẳng giúp bảo toàn không gian cho dòng xe đối diện, hạn chế tình trạng các phương tiện phía sau phải giảm tốc hoặc dừng chờ.

Ở các đô thị đông phương tiện, giao thông tại ngã tư không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu đèn mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách các dòng xe nhường nhau, hoặc giữ không gian di chuyển chung. Việc chủ động quan sát, đi đúng vị trí và đúng thời điểm tại giao lộ có thể giúp dòng xe vận hành thông suốt, góp phần hạn chế ùn tắc và giảm xung đột giao thông.

Hồ Tân