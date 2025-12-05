Hai thập kỷ 'giành lại bầu trời xanh' của Bắc Kinh









Sau nhiều năm hứng chịu ô nhiễm trầm trọng , Bắc Kinh đã triển khai loạt chính sách lớn để cải thiện chất lượng không khí, đưa bầu trời xanh trở lại thành phố.

Xie Xiaoyang, cư dân thành phố Bắc Kinh, gần đây thường xuyên chia sẻ các bức ảnh ghép về bầu trời trong xanh tại thành phố lên tài khoản mạng xã hội WeChat. Những hình ảnh này trái ngược hoàn toàn so với khung cảnh ngập tràn khói bụi trong ký ức Xie, khi anh còn là sinh viên ở thủ đô Trung Quốc hơn 10 năm trước. "Mạng xã hội khi đó ở Trung Quốc còn trong giai đoạn sơ khai, mọi người đều háo hức chia sẻ những khoảnh khắc đời thường", Xie nhớ lại. "Nhưng khi thu qua, đông đến, khung cảnh bên ngoài dần chìm trong làn khói mù xám xịt. Sự hào hứng đăng bài dần biến mất, nhường chỗ cho khát khao chung trong thành phố về một bầu trời xanh trong vắt". Đây là hệ quả mà Bắc Kinh, thành phố với diện tích khoảng 16.400 km2, đối mặt sau quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa quá nhanh trong thế kỷ 20. Giống như những thành phố lớn ở các nước công nghiệp như London, Los Angeles, Tokyo, chất lượng không khí ở Bắc Kinh thời kỳ này xấu đi nhanh chóng. Giới chức Bắc Kinh đã lưu ý đến bảo vệ môi trường từ cuối những năm 1970, nhưng các biện pháp chủ yếu là kiểm soát ô nhiễm "cuối đường ống", xử lý sau khi chất thải đã phát sinh. Phương án này có thể giảm ô nhiễm nhanh, phù hợp khi công nghệ sản xuất chưa cải tiến, nhưng kém hiệu quả nếu quy mô phát thải quá lớn.

Cảnh sát điều tiết giao thông tại một ngã tư ở Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 10/1998. Ảnh: AFP Những năm 1990, Bắc Kinh chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ, cả về quy mô dân số lẫn các ngành công nghiệp và mức độ sử dụng than đá. Khi đời sống khá giả hơn, người dân mua và sử dụng ôtô nhiều hơn, lượng xe hơi lưu thông đạt mốc một triệu chiếc. Hệ quả là nồng độ trung bình các chất ô nhiễm trong không khí như sulfur dioxide (SO₂) và bụi lơ lửng ở thành phố vượt xa tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia. "Không khí rất tệ", Zhang Jiyan, chủ một quầy hàng nhỏ ở trung tâm Bắc Kinh, trả lời phóng viên năm 1998. "Hãy xem, bạn còn không thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng kia, dù chúng chỉ cách đây vài con phố". Bắc Kinh cùng năm ban hành Thông báo về Các biện pháp khẩn cấp kiểm soát ô nhiễm không khí, bắt đầu cuộc chiến chống ô nhiễm đầu tiên của một chính quyền địa phương ở Trung Quốc. Khởi động Trong giai đoạn đầu, giới chức Bắc Kinh triển khai hàng trăm biện pháp, nhắm đến các nguồn phát thải bụi mịn (PM) và muội than, như các hoạt động sử dụng than, khí thải từ cơ sở công nghiệp, phương tiện giao thông và bụi xây dựng. Từ năm 1998, Bắc Kinh bắt đầu thực hiện các chính sách nhằm giảm tiêu thụ than, thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch hơn như khí đốt tự nhiên và điện nhập khẩu. Tỷ lệ than đá trong tổng năng lượng tiêu thụ đã giảm từ 54% xuống chỉ còn 25% vào năm 2012.

Bên cạnh đó, các nhà máy điện và hệ thống sưởi ấm được chuyển đổi dần từ sử dụng than sang khí đốt. Chính sách trợ giá và các chương trình cải tạo được áp dụng để khuyến khích việc thay thế lò hơi đốt than cũ bằng các loại lò hơi sử dụng nhiên liệu sạch hơn. Sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện kể từ năm 1998 đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với chất lượng không khí ở Bắc Kinh. Khí thải từ xe cộ đã góp phần tạo ra các chất ô nhiễm sơ cấp như NO₂, cũng như các chất ô nhiễm thứ cấp như O₃ và PM2.5. Nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa năm 2000 cho thấy khí thải xe đã trở thành nguồn chính phát thải CO và NO₂ trong các khu vực đô thị ở Bắc Kinh. Để kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông, Bắc Kinh liên tục thắt chặt các tiêu chuẩn khí thải cho cả xe mới và xe đang sử dụng. Các chương trình kiểm tra và bảo dưỡng được tăng cường, kết hợp với chính sách dán nhãn môi trường để quản lý các phương tiện gây ô nhiễm cao. Năm 1999, Bắc Kinh là thành phố đầu tiên của Trung Quốc thực hiện tiêu chuẩn khí thải China I (tương đương với Euro I của châu Âu) cho xe cỡ nhỏ chạy xăng. Thành phố này sau đó luôn đi đầu trong kiểm soát khí thải phương tiện mới, áp dụng các tiêu chuẩn từ China II cho đến China IV. Thế vận hội Mùa hè năm 2008 ở Bắc Kinh là đòn bẩy để chính quyền thành phố siết kiểm soát ô nhiễm không khí hơn nữa. Bắc Kinh mở rộng đáng kể mạng lưới quan trắc chất lượng không khí, đồng thời nâng cao năng lực giám sát, phân tích và sử dụng dữ liệu. Thành phố cũng xây dựng một hệ thống kỹ thuật dự báo chất lượng không khí, gồm ba thành phần chính: mô hình dự báo thống kê, mô hình dự báo số và đánh giá - hiệu chỉnh của chuyên gia. Đây được xem như khởi đầu cho một chiến lược phát triển bền vững lâu dài, gắn kết thể thao, môi trường và hình ảnh quốc tế của Trung Quốc.

Một báo cáo năm 2013 cho thấy Trung Quốc đã chi 10 tỷ USD cho những biện pháp này và ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Olympic giảm 29,6% so với năm 2007. Giới nghiên cứu mô tả thành tích này là "thử nghiệm tự nhiên về làm sạch không khí lớn nhất" trong lịch sử Olympic. Nhưng hiệu quả từ những nỗ lực này không kéo dài, khi không khí tại Bắc Kinh tiếp tục xấu đi những năm sau đó. Lần đầu từ Việt Nam tới Bắc Kinh du học vào mùa đông năm 2010, Đoàn Thị Quỳnh, 39 tuổi, ngạc nhiên khi thấy bầu trời âm u mù mịt, gần như không nhìn rõ mọi thứ quá 500 mét. "Khi đó tôi chưa hiểu biết nhiều về Trung Quốc cũng như Bắc Kinh, chỉ thấy lạ vì bầu trời mùa đông ở Việt Nam vẫn trong xanh, nhưng bầu trời Bắc Kinh cứ xám xịt, mờ ảo", Quỳnh kể với VnExpress. "Khi đó, mọi người bảo tôi trời mù mịt vì sương mù, nhưng tôi nghĩ sương mù không thể nào kéo dài lâu như thế được. Mãi về sau mọi người mới biết đó không phải là sương mù, mà là khói mù ô nhiễm". 'Tận thế không khí' Tình hình trở nên tồi tệ nhất vào năm 2013, khi số liệu từ Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho thấy nồng độ PM2.5 trung bình ở Bắc Kinh thời điểm đó là 89,5 μg/m3. Dữ liệu của Viện Chính sách Năng lượng (EPIC) thuộc Đại học Chicago, Mỹ, cũng cho thấy nồng độ PM2.5 ở Bắc Kinh giai đoạn này là 85 μg/m3, cao hơn 2,4 lần so với tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc và 17 lần so với khuyến nghị từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bầu trời thành phố thường xuyên bị phủ một lớp khói mù xám xịt, tạo ra không khí ngột ngạt, khó thở và độc hại. Các vận động viên tham gia một giải chạy ở Bắc Kinh phải đeo khẩu trang, nhiều người bỏ cuộc khi màng lọc chuyển sang màu đen chỉ sau vài km. Đoàn Thị Quỳnh cho biết giai đoạn đó, nhiều người xung quanh cô đổ bệnh do ô nhiễm, đặc biệt là trẻ em, bệnh viện thường xuyên thiếu giường cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp. "Mỗi khi từ ngoài đường về nhà, lỗ mũi lúc nào cũng đen sì", Quỳnh kể. "Khi bay từ Bắc Kinh về Việt Nam, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một bầu trời đen kịt. Lúc đấy tôi mới ý thức rõ ràng về mức độ ô nhiễm của Bắc Kinh". Không khí ô nhiễm đến mức độc hại đã gióng hồi chuông cảnh báo với Bắc Kinh, khiến chính quyền thành phố phát động một chiến dịch quy mô nhằm "giành lại bầu trời xanh". Chất lượng không khí tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2013 Chất lượng không khí tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2013. Video: New China TV Dựa trên khuôn khổ Kế hoạch Hành động Kiểm soát và Ngăn chặn Ô nhiễm Không khí (APPCAP) mà chính phủ Trung Quốc thiết lập để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường, Bắc Kinh đã khởi xướng một chương trình kiểm soát ô nhiễm không khí toàn diện mang tên Kế hoạch Hành động Không khí Sạch Bắc Kinh 2013-2017. Bắc Kinh nhắm đến 4 "mặt trận" then chốt, gồm kiểm soát đốt than, quản lý khí thải xe cơ giới, giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp và hạn chế bụi phát tán, đặt mục tiêu giảm nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm xuống khoảng 60 μg/m3 vào năm 2017. "Tất cả cơ quan chức năng thành phố đã ký cam kết, thề quyết giành thắng lợi trong chiến dịch kiểm soát ô nhiễm quan trọng này", ông Xie Jinkai, giám đốc Cục Môi trường Không khí, Sở Sinh thái và Môi trường Bắc Kinh, cho biết. Kiểm soát đốt than đá là hành động trước mắt mà giới chức Bắc Kinh tiến hành, bởi người dân thành phố thường đốt than vào mùa đông để sưởi ấm. Nghiên cứu giai đoạn 2012-2013 về nguồn gốc PM2.5 cho thấy đốt than là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, theo Wang Zifa, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh quyết tâm chuyển đổi hoàn toàn từ đốt than đá sang dùng điện để sưởi ấm vào mùa đông. Wang Yu, kỹ sư cấp cao tại Phòng Sinh thái và Môi trường quận Tây Thành, mô tả đây là nhiệm vụ vừa phức tạp vừa gian nan. Giới chức môi trường Bắc Kinh và các công ty năng lượng phải đến từng nhà để khảo sát, đưa ra giải pháp tùy theo điều kiện thực tế của từng hộ, đồng thời nâng cấp hạ tầng điện. Đến cuối năm 2015, Tây Thành trở thành quận đầu tiên ở Bắc Kinh đạt mục tiêu sưởi ấm không dùng than. "Nhà của chúng tôi giờ đây vừa ấm vừa sạch trong mùa đông. Thật là một thay đổi đáng kinh ngạc", cư dân họ Bai sinh sống lâu năm ở Tây Thành chia sẻ.