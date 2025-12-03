Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm

Hà Nội đang trải qua những ngày rét khô, với nhiệt độ ban ngày dao động từ 19 đến 25 độ C. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu, chỉ còn 12 đến 14 độ C.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt (nghịch đảo nhiệt độ) đã làm cho bụi mịn khó khuếch tán. Tình trạng này khiến mức độ ô nhiễm không khí kéo dài, gây ảnh hưởng và khó chịu cho người dân.

Quan sát từ trên cao cho thấy, lớp không khí tại khu vực Thủ đô bị chia tách rõ rệt, với một lớp bụi ô nhiễm bị giữ lại ở tầng thấp. Mức độ ô nhiễm giảm dần khi lên cao.