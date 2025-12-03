Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm

Hà Nội đang trải qua những ngày rét khô, với nhiệt độ ban ngày dao động từ 19 đến 25 độ C. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu, chỉ còn 12 đến 14 độ C.
Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt (nghịch đảo nhiệt độ) đã làm cho bụi mịn khó khuếch tán. Tình trạng này khiến mức độ ô nhiễm không khí kéo dài, gây ảnh hưởng và khó chịu cho người dân.
Quan sát từ trên cao cho thấy, lớp không khí tại khu vực Thủ đô bị chia tách rõ rệt, với một lớp bụi ô nhiễm bị giữ lại ở tầng thấp. Mức độ ô nhiễm giảm dần khi lên cao.
Người dân đeo khẩu trang ngồi trên ghế bên hồ Gươm, gần tháp Rùa mờ ảo do ô nhiễm không khí.
Sáng ngày 2/12, Hà Nội đã ghi nhận mức ô nhiễm đáng báo động, nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Các số liệu đo được vào sáng cùng ngày ghi nhận chất lượng không khí ở mức đáng báo động. Theo phần mềm đo chất lượng không khí (AQI⁺), chỉ số AQI và nồng độ PM2.5 đã đạt mức rất cao, lên tới 241 vào lúc 7h14 sáng tại xã Hạ Bằng (trước đây là xã Trúc Đồng, huyện Thạch Thất), cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km về phía tây.
Đồng thời trên bản đồ của IQAir, nhiều điểm đo trong nội thành cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức "rất xấu" (chỉ số trên 200). Trong đó khu vực Tây Hồ ghi nhận 224, Gia Lâm 219, Long Biên 206 và Hà Đông 204. Đây là những chỉ số cảnh báo người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời.
Hà Nội bố trí nhiều trạm quan trắc để đo mức độ ô nhiễm không khí. Nhiều trạm ghi nhận chỉ số AQI tăng nhanh lên ngưỡng rất xấu, lần đầu xuất hiện trong mùa đông 2025-2026, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều gia đình đã phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Chị Thanh Nam ở Từ Liêm chia sẻ nhiều ngày nay, gia đình chị cứ đi làm, đi học về tới nhà là đóng cửa kín và bật máy lọc không khí. Mở cửa là máy lại báo ô nhiễm. "Đi ngoài đường mắt cay nhòe", chị nói.
Người dân bịt kín khẩu trang lưu thông trong ùn ứ ở đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân).
Hoàng Giang - Thanh Hải