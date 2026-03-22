Hải quân Việt - Trung huấn luyện bắn đạn thật chống cướp biển

Xạ thủ 14,5 ly trên tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo thực hành huấn luyện bắn đạn thật chống cướp biển. Video: Hoàng Diệu
Lần đầu tiên hải quân hai nước huấn luyện khoa mục bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ chống cướp biển. Tình huống giả định là lực lượng tuần tra liên hợp đang hộ tống, đảm bảo an ninh hàng hải trên vùng biển quốc tế thì nhận thông báo tàu cướp biển xuất hiện. Lực lượng phát tín hiệu cảnh báo song cướp biển ngoan cố tấn công tàu hộ tống. Chỉ huy hai biên đội quyết định chỉ đạo tiếp cận và diệt mục tiêu.
Xạ thủ súng 14,5 ly trên tàu 015 Trần Hưng Đạo sẵn sàng vào vị trí.
Các xạ thủ Hải quân Việt Nam tiêu diệt mục tiêu.
Hai tàu 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc biên đội tàu hộ vệ tên lửa gồm bốn chiếc của Hải quân Việt Nam: 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Các tàu được đưa vào biên chế từ năm 2011 và 2018, hiện do Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân quản lý.
Trung tá Đỗ Xuân Tiệp, thuyền trưởng tàu 015 Trần Hưng Đạo cùng kíp chỉ huy quan sát, điều khiển bộ đội thực hành khoa mục.
Ngoài chống cướp biển, hải quân hai nước còn huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn... Trong ảnh là Hải quân Việt Nam tiếp cận nạn nhân trong khoa mục tìm kiếm cứu nạn.
Nạn nhân giả định được bộ đội Việt Nam đưa lên tàu chăm sóc y tế.
Tàu hải quân hai nước chào nhau trên biển sau khi hoàn thành tuần tra, huấn luyện liên hợp. Quá trình hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tình huống sát khoa mục huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Sáng 22/3, biên đội tàu cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), kết thúc chuyến giao lưu quốc phòng và tuần tra, huấn luyện liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.
Hoàng Diệu - Hồng Chiêu