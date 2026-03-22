Hải quân Việt - Trung huấn luyện bắn đạn thật chống cướp biển

Tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước diễn ra từ ngày 19/3 trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần 10. Biên đội tàu hải quân hai nước xuất phát từ cảng Phòng Thành (Trung Quốc), tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, tổng cộng 247 hải lý trong 28 giờ, cùng thực hiện nhiều khoa mục huấn luyện.

Trong ảnh, biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo, 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam (ảnh trái) và biên đội tàu 568, 627 của Hải quân Trung Quốc (ảnh phải) vận động đội hình trên biển.