Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu tập bắn đạn thật chống cướp biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tổ chức khoa mục bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ khi huấn luyện chống cướp biển trong hoạt động tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.

Quân chủng Hải quân ngày 16/3 cho biết biên đội tàu hai nước đã gặp gỡ xã giao tại cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 10, đồng thời kết hợp tuần tra liên hợp lần thứ 40 và huấn luyện chung trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Phía Việt Nam tham gia với hai tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ. Hai tàu thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Theo Quân chủng Hải quân, đợt tuần tra và huấn luyện lần này có nhiều nội dung mới. Trong đó, lần đầu hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong tình huống giả định chống cướp biển trên biển.

Lãnh đạo Căn cứ Hải quân Quảng Châu (Trung Quốc) tham quan tàu 015 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hoàng Diệu

Tại cảng Phòng Thành, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước dự kiến trực tiếp nghe chỉ huy các biên đội báo cáo công tác chuẩn bị và chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Theo chỉ huy hai biên đội, cơ chế tuần tra liên hợp giữa hải quân hai nước góp phần duy trì an ninh, trật tự trên Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tăng khả năng phối hợp xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển.

Trong ngày 16/3, đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam cũng tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc. Ngược lại, lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu và sĩ quan hải quân Trung Quốc tham quan tàu 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm trên tàu 015 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hoàng Diệu

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra ngày 18-19/3 tại tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động tuần tra và huấn luyện chung trên Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.

Trong chương trình huấn luyện, các tàu sẽ thực hiện nhiều khoa mục như vận động đội hình trên biển, hộ tống hàng hải, xử lý tín hiệu ánh đèn, luyện tập chống cướp biển, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn tàu.

Hai tàu 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc biên đội tàu hộ vệ tên lửa gồm bốn chiếc của Hải quân Việt Nam: 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Các tàu được đưa vào biên chế từ năm 2011 và 2018, hiện do Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân quản lý.

Hoàng Diệu - Hồng Chiêu