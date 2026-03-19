Hải quân Việt - Trung khởi hành tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ

Lễ khởi hành diễn ra tại cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.
Phía Việt Nam tham gia hai tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân; phía Trung Quốc sử dụng biên đội tàu 568 và 627.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự trên tàu 568 của Hải quân Trung Quốc.
Hai Bộ trưởng tham quan khu trưng bày hình ảnh các chuyến tuần tra liên hợp trước đây; tham quan tàu 568 của Trung Quốc, tàu 015 của Việt Nam và thăm hỏi, động viên chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ hai bên.
Chỉ huy Tàu 015 trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Đổng Quân.
Trước đó, chỉ huy biên đội tàu Hải quân hai nước đã phối hợp luyện tập nội dung đón Bộ trưởng Quốc phòng tham dự các hoạt động tại lễ khởi hành. Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam quán triệt nội dung buổi tổng duyệt.
Sau khi chỉ huy hai Biên đội xin chỉ thị rời cảng và được sự đồng ý của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc triển khai đội hình rời cảng Phòng Thành, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Thời tiết trên biển trong những ngày này được đánh giá là thuận lợi cho chuyến tuần tra.
Sơn Hà