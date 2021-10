Hải Phòng sẽ xây dựng đề án về khu thương mại tự do

Đề xuất lập khu thương mại tự do ở Hải Phòng chưa trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp lần này, song thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án.

Ông Lã Thanh Tân (Giám đốc Sở Tư pháp TP Hải Phòng) cho biết thông tin trên tại phiên thảo luận của Quốc hội, sáng 27/10.

Trước đó, khi xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố, Chính phủ dự kiến quy định việc hình thành khu thương mại tự do tại Hải Phòng. Tuy nhiên, đề xuất này sau đó được rút ra khỏi dự thảo để "nghiên cứu kỹ hơn", theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng.

Theo ông Lã Thanh Tân, khái niệm khu thương mại tự do chưa được đề cập đến trong các văn bản quy phạm pháp luật, nên trước hết cần xác định khái niệm; việc thành lập thuộc thẩm quyền cấp nào; phạm vi, ranh giới, nguyên tắc xây dựng và cơ chế chính sách... "Đây sẽ là căn cứ để thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định".

Đại diện TP Hải Phòng nói khu thương mại tự do không chỉ dừng lại ở cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ ở địa phương mà còn gắn với việc xây dựng các thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi rộng. Chính sách áp dụng cho khu thương mại tự dó có thể sẽ vượt lên một số quy định hiện hành trong các Luật: Tổ chức chính quyền địa phương, Quy hoạch, Đầu tư, Xây dựng, Ngân sách nhà nước...

"Vì vậy, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng thể, đưa ra đề xuất nhằm đảm bảo đầy đủ nội hàm chính sách, báo cáo Chính phủ, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định", ông nói.

Đại biểu Lã Thanh Tân (Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng). Ảnh: Media QH

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế) cho rằng, việc thành lập khu thương mại tự do tại TP Hải Phòng là mô hình mới. Trong khi đó, đây là vấn đề có nhiều yếu tố phức tạp, không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ nghiên cứu tổng thể mô hình quản lý, cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho khu thương mại tự do, không chỉ riêng cho Hải Phòng mà cả một số địa phương khác.

Chung ý kiến, ông Thạch Phước Bình (Phó trưởng đoàn đại biểu Trà Vinh) phân tích trong khi Luật về Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được ban hành, cần có "thiết kế pháp luật mới" cho khu thương mại tự do, tính toán hài hòa lợi ích giữa trung ương và địa phương, giữa địa phương này với địa phương khác.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, sáng 27/10. Ảnh: Media QH

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói đề xuất lập khu thương mại tự do tại Hải Phòng mới dừng ở mức ý tưởng, chưa có đề án, chưa có chủ trương. Trên cơ sở đề xuất của các đại biểu, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan trung ương phối hợp với địa phương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định về chủ trương, trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Viết Tuân - Hoàng Thùy