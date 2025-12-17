Hải Phòng mát mẻ, nhiều gió dịp VnExpress Marathon

Ba ngày diễn ra VnExpress Marathon, Hải Phòng duy trì nền nhiệt mát, khô nhưng gió mạnh, runner cần lưu ý giữ ấm và phân bổ sức hợp lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 19 và 20/12, nhiệt độ ban ngày tại Hải Phòng khoảng 24 độ C, ban đêm giảm còn 16-18 độ C. Thời tiết nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, thuận lợi cho việc nhận race-kit, tham gia các hoạt động bên lề và tập nhẹ làm quen đường chạy.

Ngày thi đấu chính thức 21/12, nhiệt độ dao động 17-25 độ C. Thời điểm VĐV xuất phát cự ly marathon lúc 2h30, nhiệt độ khoảng 17 độ C, độ ẩm 77%, gió đông 9 km/h, gió giật có thể lên tới 24 km/h, trời khô ráo.

Dù không rét sâu như hai mùa trước, điều kiện thi đấu được đánh giá tương đối lý tưởng cho marathon, nhất là khi kết hợp với cung đường phẳng, ít khúc cua. Tuy nhiên, gió mạnh có thể ảnh hưởng đến nhịp chạy ở các đoạn đường mở, ven biển và khu vực xuống Đồ Sơn. Ban tổ chức khuyến cáo VĐV chuẩn bị áo khoác để mặc khi chờ xuất phát, khởi động kỹ nhằm tránh co cứng cơ, đồng thời chạy theo nhóm để giảm sức cản gió.

VĐV VM Hải Phòng năm 2023 chinh phục cung đường ở Đồ Sơn. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV tham gia bốn cự ly, trong đó cự ly 42km có khoảng 5.000 người. Với quy mô tăng mạnh, ban tổ chức đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV và giảm ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Theo kế hoạch, khu vực trung tâm thành phố áp dụng mức hạn chế cao nhất. Trên trục Trần Hưng Đạo, các đoạn từ giao Trần Bình Trọng - Minh Khai và Trần Quang Khải - Hoàng Văn Thụ được sử dụng toàn bộ làm khu vực xuất phát và đích cho các cự ly. Một số đoạn khác trên tuyến này phục vụ điểm về đích cự ly 21km, 10km và 5km, với thời gian hạn chế từ 2h đến 8h.

Các tuyến Quang Trung, Ký Con, Tam Bạc, Trần Phú, Minh Khai, Trần Quang Khải và khu vực cầu Tam Bạc được phân luồng 100% hoặc sử dụng một phần mặt đường, tùy từng đoạn. Trong đó, cầu Tam Bạc và cầu Lạc Long chỉ sử dụng một nửa mặt đường theo chiều chạy của VĐV nhằm duy trì dòng xe lưu thông còn lại.

Tại khu vực phường Hồng Bàng và Lê Chân, các tuyến Chương Dương, Thế Lữ, Bạch Đằng, Cầu Lạc Long, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đức Cảnh hạn chế từ 3h đến 8h.

Khu vực phường Gia Viên, Ngô Quyền, trục đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Lê Hồng Phong, Bùi Viện hạn chế lưu thông từ khoảng 2h15 đến 6h30. Tại đây, VĐV chạy trong làn đường riêng, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ở phần còn lại theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

VĐV VM Hải Phòng năm trước chạy trên cầu Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VnExpress Marathon

Từ cầu Rào 1 đến Phạm Văn Đồng, ban tổ chức sử dụng một phần hoặc một làn đường theo chiều chạy từ 2h30 đến 7h. Riêng khu vực vòng xuyến Võ Nguyên Giáp, mặt đường được thu hẹp bằng rào cứng và cọc tiêu, các phương tiện lưu thông theo hướng dẫn.

Đoạn đường ven biển từ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Cầu, Lý Thánh Tông, Quảng trường 15/5 (Đồ Sơn), nơi về đích cự ly 42km, được bố trí làn riêng cho VĐV, hạn chế từ 3h đến 8h30. Một số đoạn sử dụng toàn bộ mặt đường theo chiều chạy để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ban tổ chức khuyến cáo người dân theo dõi biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình thay thế trong khung giờ phân luồng. VĐV nên có mặt sớm tại khu vực xuất phát để tránh ảnh hưởng bởi việc hạn chế giao thông.

Lan Anh