Hải Phòng dự kiến xây mới 100 cây cầu

Để hoàn thiện hạ tầng giao thông, TP Hải Phòng lên kế hoạch xây dựng 100 cây cầu trong 5 năm, với tổng mức đầu tư gần 38.000 tỷ đồng.

Ngày 28/2, đại diện Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cho hay kế hoạch xây dựng 100 cây cầu sẽ được thực nhiện trong giai đoạn 2020-2025; trong đó 5 cây cầu hoàn thiện từ nay đến hết năm 2021.

Cũng trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng sẽ trình lãnh đạo thành phố thông qua kế hoạch xây dựng 57 cầu, bao gồm: 3 cầu kết nối vùng là cầu Lại Xuân, cầu Nghìn 2, cầu Lô Đông nối xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo) với huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình); 7 cầu kết nối giữa các quận, huyện và 41 cầu trong các quận, huyện; 5 cầu vượt tại các nút giao khác mức; một cầu trên vành đai 2 và vành đai 3.

Cầu Quang Thanh qua sông Luộc, kết nối huyện An Lão, TP Hải Phòng với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, có tổng mức đầu tư 399 tỉ đồng; dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Ảnh: Giang Chinh

Giai đoạn 2022-2025, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đề xuất xây dựng 29 cầu. Trong đó, 2 cây cầu qua sông Hóa kết nối với tỉnh Thái Bình; cầu Máy Chai qua sông Cấm; cầu Rào 3 qua sông Lạch Tray; cầu An Trì nối quốc lộ 5 với đường Máng Nước của huyện An Dương; cầu Tân Liên - Cấp Tiến nối xã Tân Liên (Vĩnh Bảo) với xã Cấp Tiến (Tiên Lãng); mở rộng cầu Nguyệt Áng trên đường 354 nối Kiến An với An Lão; cầu Vàng 2 mở rộng trên đường 360 An Lão; cầu Máy Đá nối Lán Bè; 6 cầu qua sông kết nối các quận, huyện; 8 cầu trong các quận, huyện; 7 nút giao khác mức; 6 cầu trên vành đai 2 và vành đai 3.

Dự kiến tổng vốn đầu tư các cây cầu nêu trên khoảng 38.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện còn có 19 dự án cầu đang triển khai, gồm nhiều cầu lớn như cầu Bến Rừng; cầu Nguyễn Trãi... với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết trong năm 2021 thành phố sẽ tập trung hoàn thiện, khánh thành các công trình đang thi công theo kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung triển khai thủ tục đầu tư để khởi công cầu Bến Rừng; cầu Nguyễn Trãi; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền...

Theo ông Thành, dự án vành đai 2 TP Hải Phòng sẽ được trình HĐND thành phố vào tháng 7 tới, đến cuối năm sẽ khởi công. "Việc xây dựng vành đai 2 rất quan trọng, vì vậy thành phố tập trung cao cho việc triển khai 2 dự án: đoạn một từ Đình Vũ về quận Dương Kinh, từ quận Dương Kinh về quận Kiến An, kết nối quận Hồng Bàng; đoạn 2 từ Đình Vũ về Vũ Yên rồi Lập Lễ kết thúc sang đường 359", ông Thành nói.

Trên cơ sở ưu tiên dự án vành đai 2, Hải Phòng triển khai đồng loạt các cây cầu kết nối thành phố với tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình. "Hệ thống cầu kết nối quận, huyện trên địa bàn sẽ được thực hiện theo thứ tự công trình nào quan trọng thi công trước. Đối với các cây cầu kết nối phường, xã, thành phố phân cấp cho quận, huyện làm chủ đầu tư", ông Thanh thông tin thêm.

TP Hải Phòng đã đầu tư xây dựng 46 cây cầu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

5 cây cầu sẽ được hoàn thành trong năm 2021 ở TP Hải Phòng, bao gồm: Cầu Rào, cầu Dinh (kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), cầu Quang Thanh (kết nối huyện An Lão với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), cầu Tràng Kênh (nằm trong dự án cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên), cầu qua sông Đa Độ (đã hoàn thành 1/2021 trong Dự án đường 403 giai đoạn 2, huyện Kiến Thụy).

