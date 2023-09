Hai nhà hàng Việt Nam vào top tốt nhất châu Á

Hai nhà hàng The Rhythms và Cloud Nine ở Hà Nội được Tripadvisor vinh danh trong top 25 nhà hàng tốt nhất châu Á.

Rhythms đứng thứ 15 và Cloud Nine xếp thứ 24 trong danh sách Travelers' Choice Best of the Best Restaurants for fine dining 2023 (25 nhà hàng sang trọng tốt nhất theo bình chọn của chuyên gia và du khách). Kết quả được Tripadvisor, một trong những website chia sẻ kinh nghiệm du lịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, công bố hôm 27/9. Năm ngoái, nhà hàng Kabin ở TP HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top này.

Một bữa tối tại nhà hàng Rhythms. Ảnh: Tripadvisor

Nằm trên tầng 7 khách sạn La Sinfonía del Rey Hotel & Spa ở trung tâm thành phố, Rhythms có tầm nhìn hoàn hảo ra hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ. Nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống và đặc sản vùng miền, quốc tế. Một số món ăn đặc trưng được thực khách đánh giá cao như gà quay Tây Bắc, nem, bánh chuối cuộn và kem. Giá món ăn từ 165.000 đồng, theo menu nhà hàng.

Cloud Nine (nhà hàng 9 tầng mây) nằm tại tầng 9 khách sạn La Siesta Premium Hàng Bè, 27 Hàng Bè, trung tâm Hà Nội. Nhà hàng được trang trí theo phong cách hoài cổ với hai màu đen trắng chủ đạo, phục vụ ăn trưa và tối theo set, gọi món. Giá một món ăn từ 100.000 đồng.

Tripadvisor đưa ra danh sách top 25 dựa trên đánh giá của du khách đối với mức độ hài lòng về số tiền bỏ ra tương ứng với dịch vụ, vị trí nhà hàng, thái độ phục vụ, sự đa dạng món ăn, hương vị, tính độc đáo. Fine dining là một hình thức dùng bữa tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng hướng tới trải nghiệm ẩm thực tinh tế với các món ăn chất lượng cao. Thực khách thường dùng bữa và nhâm nhi rượu vang, trò chuyện nhẹ nhàng, đối nghịch với phong cách quán ăn nhộn nhịp, ồn ào thường thấy.

Travelers' Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của Tripadvisor với 5 hạng mục: điểm đến, bãi biển, nhà hàng, khách sạn và trải nghiệm. Mỗi hạng mục có danh sách tốt nhất thế giới, châu lục và quốc gia, dựa trên bình chọn từ chuyên gia du lịch và du khách toàn cầu.

Ise Sueyoshi của Nhật Bản được vinh danh là nhà hàng tốt nhất châu Á, đứng thứ hai là Avartana của Ấn Độ và thứ ba là Akira Back của Thái Lan.

Anh Minh (Theo Tripadvisor)