Hai nghệ sĩ gốc Việt nhận đề cử Grammy 2025

Ca sĩ người Mỹ gốc Việt Sangeeta Kaur - tên thật là Mai Xuân Loan - và đạo diễn Bảo Nguyễn có tác phẩm nhận đề cử giải Grammy 2025.

Trong danh sách của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ hôm 8/11, Sangeeta Kaur được đề cử hạng mục Tuyển tập nhạc cổ điển hay nhất (Best Classical Compendium Album) với tác phẩm Mythologies II.

Bìa album "Mythologies II". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Album do nhà soạn nhạc Danea Xantha Vlasse sáng tác, dựa trên thần thoại Hy Lạp. Các ca sĩ trình diễn gồm giọng nữ cao (soprano) Sangeeta Kaur, Hila Plitmann, giọng nam cao (tenor) Omar Najmi và nghệ sĩ dương cầm Robert Thies.

Dự án thực hiện tại Abbey Road Studio ở London, Anh, cùng dàn giao hưởng Royal Philharmonic Orchestra - do nghệ sĩ Michael Shapiro dẫn dắt. Sau đó, tác phẩm được hòa âm phối khí tại phòng thu của Sangeeta Kaur ở Austin, Texas, Mỹ.

Ca sĩ Sangeeta Kaur. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại Grammy 2022, Sangeeta Kaur cùng Hilla Plitmann - giọng ca người Isarel - được vinh danh ở hạng mục Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc, cho Mythologies. Cả hai vượt qua nhiều tên tuổi trong giới nhạc cổ điển như Will Liverman, Joyce DiDonato, Jamie Barton và Laura Strickling.

Sangeeta Kaur, 44 tuổi, tên thật là Mai Xuân Loan, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô tốt nghiệp ngành Trình diễn Opera tại Nhạc viện Bob Cole thuộc Đại học bang California và có bằng thạc sĩ tại Nhạc viện Boston ở Berklee (Mỹ). Ca sĩ từng phát hành album Niguma, Ascension, Mirrors, Compassion và Illuminance.

Cô chịu ảnh hưởng từ triết học Ấn Độ, chủ yếu theo đuổi dòng nhạc Opera và thiền. Từ năm 2009, cô lấy nghệ danh Sangeeta Kaur theo tiếng Ấn Độ, nghĩa là "Công chúa của âm nhạc và sự hài hòa". Trên trang Sangeeta Kaur Music, ca sĩ nói: "Sứ mệnh của cuộc đời tôi là sáng tạo và chia sẻ âm nhạc, mang lại niềm vui và năng lượng tích cực cho người nghe".

Ca khúc "Sirens" trong album "Mythologies" Ca khúc "Sirens" trong album "Mythologies" do Sangeeta Kaur, Hila Plitmann thể hiện, Danaë Xanthe Vlasse đệm đàn. Video: YouTube Danae Vlasse

Bên cạnh Sangeeta Kaur, dự án tài liệu The Greatest Night in Pop của đạo diễn Bảo Nguyễn được đề cử hạng mục Phim âm nhạc xuất sắc. Với những cảnh quay chưa từng công bố, tác phẩm đi từ giai đoạn hình thành ý tưởng, quá trình sáng tác bài We Are the World của Lionel Richie và Michael Jackson, đến khi êkíp phát hành nhạc phẩm vào tháng 3/1985. Điểm nhấn là khoảnh khắc hàng chục tên tuổi lớn trong làng nhạc hội tụ ở một phòng thu tại Los Angeles, Mỹ, thu âm ca khúc nhằm cứu trợ nạn đói ở châu Phi.

Trailer 'The Greatest Night in Pop' Trailer "The Greatest Night in Pop", công chiếu trên Netflix ngày 29/1. Video: Netflix

Trước đó, The Greatest Night in Pop nhận ba đề cử Emmy 2024 gồm Phim tài liệu xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc cho phim tài liệu và Biên tập âm thanh xuất sắc cho phim phi hư cấu (nonfiction). Phim được giới phê bình đánh giá tích cực, đạt 98% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes.

Cây bút Brian Tallerico của trang RogerEbert viết: "Phim tài liệu về âm nhạc có thể hết thời, nhưng The Greatest Night in Pop ghi dấu ấn nhờ khám phá giai đoạn lịch sử trong làng nhạc". Tờ Chicago Sun-Times nhận xét: "Thật thú vị khi được nghe lại giọng hát ngọt ngào của Dionne Warwick hòa quyện với Willie Nelson".

Bảo Nguyễn nói ý tưởng làm phim ra đời giữa Covid-19, khi mọi người trên thế giới phải chịu đựng nhiều mất mát. Hoàn cảnh khiến nhà làm phim nghĩ đến We Are the World, ca khúc được nhiều khán giả tìm nghe khi thế giới đối diện nhiều khủng hoảng về thiên tai, bệnh dịch, phân biệt chủng tộc. "Bài hát ảnh hưởng đến mức gần 40 năm sau, mọi người trên thế giới vẫn hát nó", đạo diễn cho biết.

Bảo Nguyễn tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học New York và thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành Phim tài liệu tại The School of Visual Arts, New York. Ở các mùa Liên hoan phim Tribeca (Mỹ), phim tài liệu Once in a Lullaby - Bảo Nguyễn sản xuất - được công chiếu năm 2012, Live from New York! do anh đạo diễn được chọn chiếu mở màn ba năm sau đó. Trước The Greatest Night in Pop, dự án về Lý Tiểu Long - Be Water (2020) - nhận đề cử hạng mục Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu tại Emmy 2021.

Đạo diễn Bảo Nguyễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 diễn ra vào ngày 2/2/2025 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Cryto.com ở Los Angeles (Mỹ), dự kiến kéo dài ba tiếng rưỡi. Hội đồng chuyên môn sẽ bỏ phiếu chọn người chiến thắng từ ngày 12/12 đến ngày 3/1/2025. Ca sĩ Beyoncé dẫn đầu đề cử năm nay với 11 hạng mục, giữ kỷ lục nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất với 99 lần. Sau Beyoncé, các ca sĩ Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar và Post Malone cùng nhận bảy đề cử. Sabrina Carpenter, Chappell Roan và Taylor Swift xếp sau với sáu hạng mục.

