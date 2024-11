Beyoncé dẫn đầu đề cử Grammy 2025

Một số hạng mục đề cử Grammy 2025

Album của năm

1. New Blue Sun - André 3000

2. Cowboy Carter - Beyoncé

3. Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

4. Brat - Charli XCX

5. Djesse Vol. 4 - Jacob Collier

6. Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

7. The Rise and Fall of a Midwest Princess - Chappell Roan

8. The Tortured Poets Department - Taylor Swift

Ghi âm của năm

1. Now and Then - The Beatles

2. Texas Hold ‘Em - Beyoncé

3. Espresso - Sabrina Carpenter

4. 360 - Charli XCX

5. Birds of a Feather - Billie Eilish

6. Not Like Us - Kendrick Lamar

7. Good Luck, Babe! - Chappell Roan

8. Fortnight - Taylor Swift ft. Post Malone

Bài hát của năm

1. A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey



2. Birds of a Feather - Billie Eilish 3. Die With a Smile - Lady Gaga và Bruno Mars 4. Fortnight - Taylor Swift ft. Post Malone 5. Good Luck, Babe! - Chappell Roan 6. Not Like Us - Kendrick Lamar 7. Please Please Please - Sabrina Carpenter 8. Texas Hold ‘Em - Beyoncé

Nghệ sĩ mới xuất sắc