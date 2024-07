Phim của đạo diễn gốc Việt nhận 3 đề cử Emmy

Dự án về ca khúc "We Are the World" của đạo diễn Bảo Nguyễn được đề cử giải Emmy, trong đó có Phim tài liệu xuất sắc.

Các đề cử công bố hôm 17/7 (giờ địa phương). Ngoài hạng mục Phim tài liệu xuất sắc, The Greatest Night in Pop của Bảo Nguyễn nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc cho phim tài liệu và Biên tập xuất sắc cho phim phi hư cấu (nonfiction). Đạo diễn cho biết: "Êkíp chúng tôi vỡ òa khi tôi được xướng tên cùng hạng mục với các đạo diễn uy tín khác".

Trailer 'The Greatest Night in Pop' Trailer "The Greatest Night in Pop", công chiếu trên Netflix ngày 29/1. Video: Netflix

Tác phẩm ra mắt lần đầu hồi tháng 1 tại Liên hoan phim Sundance - liên hoan điện ảnh lớn nhất nước Mỹ. Với những cảnh quay chưa từng công bố, phim đi từ giai đoạn hình thành ý tưởng, quá trình sáng tác bài hát We Are the World của Lionel Richie và Michael Jackson, đến khi êkíp phát hành nhạc phẩm vào tháng 3/1985. Điểm nhấn là khoảnh khắc hàng chục tên tuổi lớn trong làng nhạc hội tụ ở một phòng thu tại Los Angeles (Mỹ), thu âm ca khúc nhằm cứu trợ nạn đói ở châu Phi.

Phim nhận lời khen từ giới phê bình, đạt 98% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes. Cây bút Brian Tallerico của trang RogerEbert viết: "Phim tài liệu về âm nhạc có thể hết thời, nhưng The Greatest Night in Pop ghi dấu ấn nhờ khám phá giai đoạn lịch sử trong làng nhạc". Tờ Chicago Sun-Times nhận xét: "Thật thú vị khi được nghe lại giọng hát ngọt ngào của Dionne Warwick hòa quyện với Willie Nelson".

Theo Independent, đĩa đơn bán được 20 triệu bản, giành bốn giải Grammy và một giải American Music Awards. Lợi nhuận từ các chương trình quảng bá nhạc phẩm, bán áp phích và áo phông giúp quyên góp hơn 63 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ nhân đạo ở châu Phi và Mỹ.

MV 'We Are the World' MV "We Are the World". Video: YouTube Oxygen 80

Bảo Nguyễn nói ý tưởng làm phim ra đời giữa Covid-19, khi mọi người trên thế giới phải chịu đựng nhiều mất mát. Hoàn cảnh khiến nhà làm phim nghĩ đến We Are the World, ca khúc được nhiều khán giả tìm nghe khi thế giới đối diện nhiều khủng hoảng về thiên tai, bệnh dịch, phân biệt chủng tộc. "Bài hát ảnh hưởng đến mức gần 40 năm sau, mọi người trên thế giới vẫn hát nó", đạo diễn cho biết.

Bảo Nguyễn tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học New York (Mỹ) và thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành Phim tài liệu tại The School of Visual Arts (New York, Mỹ). Ở các mùa Liên hoan phim Tribeca (Mỹ), phim tài liệu Once in a Lullaby - Bảo Nguyễn sản xuất - được công chiếu năm 2012, Live from New York! do anh đạo diễn được chọn chiếu mở màn tại sự kiện ba năm sau đó. Trước The Greatest Night in Pop, dự án về Lý Tiểu Long - Be Water (2020) - nhận đề cử hạng mục Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu tại Emmy 2021.

Đạo diễn Bảo Nguyễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh hạng mục phim tài liệu, ban tổ chức công bố các đề cử quan trọng khác. Trong đó, loạt phim Shogun dẫn đầu với 25 đề cử. Nội dung lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Clavell, lấy bối cảnh trước trận chiến Sekigahara năm 1600.

Thời điểm đó, người cai trị tối cao qua đời, còn người thừa kế quá nhỏ. Trước khi mất, ông giao năm vị lãnh chúa, trong đó có Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada đóng), thành lập hội đồng nhiếp chính để cai quản đất nước cho đến khi người thừa kế trưởng thành. Bên ngoài, họ phụng sự di nguyện, phò tá người kế vị, nhưng thực chất chờ thời cơ để trở thành Shogun (Tướng quân) để nắm giữ quyền lực tối cao.

Trailer 'Shogun' Trailer "Shogun". Video: FX

Giới chuyên môn đánh giá series truyền tải tinh thần võ sĩ đạo, thể hiện sự phức tạp của xã hội Nhật Bản thời phong kiến. Ở bản phim năm 2024, vai trò của các nhân vật người Nhật được thể hiện có chiều sâu, cho thấy mưu trí của nhân vật chính, thay vì thiên về góc nhìn của người phương Tây như ở phiên bản truyền hình năm 1980.

Theo sau Shogun là The Bear với 23 đề cử, Only Murders in the Building (21 đề cử) và True Detective: Night Country (19 đề cử). Những tác phẩm đáng chú ý khác gồm 17 đề cử cho Fallout, 11 đề cử cho Baby Reindeer và sáu đề cử cho The Gilded Age.

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949, diễn ra hàng năm, trừ năm 2021 không tổ chức vì đại dịch. Emmy hoãn tổ chức mùa giải năm 2023, dời sang đầu năm nay do bị ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood. Lễ trao giải lần thứ 76 sẽ diễn ra vào tháng 9, trực tiếp trên đài ABC. Hiện ban tổ chức chưa công bố người dẫn chương trình.