Hai mỹ nhân quốc tế tỏa sáng với thiết kế Việt

Harnaaz Sandhu, người Ấn Độ, đến TP HCM làm giám khảo cuộc thi Miss Cosmo từ ngày 16 đến 20/12. Trong các hoạt động quan trọng, cô chọn trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Tại chung kết, mỹ nhân diện đầm dạ hội lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng trong đêm, tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh của phụ nữ hiện đại.
Thiết kế có điểm nhấn là họa tiết đuôi phượng, được đính kết thủ công bằng pha lê đen ánh khói. Các chi tiết được sắp đặt trên nền vải tulle bằng kỹ thuật draping. Phom dáng xẻ cao tôn đôi chân thon dài của Harnaaz Sandhu.
Trong lần trở lại "ghế nóng", mỹ nhân gây chú ý về sắc vóc sau khi giảm cân thành công. Năm 2022, cô cho biết gặp bệnh celiac (không dung nạp gluten) gây ảnh hưởng đến việc tiêu hóa, dễ tăng cân.
Tại bán kết ngày 17/12, cô mặc đầm chất liệu ánh kim xuyên thấu, phom dáng đuôi cá. Nhà mốt đính kết thủ công họa tiết lông vũ nhằm mang lại cảm giác mềm mại khi di chuyển.
Chấm vòng phỏng vấn kín, Harnaaz Sandhu diện đầm ren tôn vòng một, phối trang sức lấp lánh.
Harnaaz Sandhu, 25 tuổi, nổi tiếng trong làng giải trí Ấn Độ. Năm 2021, cô vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Chiến thắng của cô được nhận xét thuyết phục bởi sắc vóc, ứng xử vượt trội. Mỹ nhân hiện có hơn bốn triệu người theo dõi trên Instagram. Nhiều năm qua, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất.
Olivia Yacé, á hậu Miss World 2021, cũng ngồi "ghế nóng" Miss Cosmo 2025. Trên thảm đỏ chung kết, cô diện đầm lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng của Lê Thanh Hòa.
Người đẹp tạo dáng ở hậu trường.
Bề mặt váy xếp lớp cách điệu, gợi liên tưởng đến vảy rồng. Trên nền tulle đen xuyên thấu, nhà thiết kế đính kết thêm nhiều phụ kiện tạo hiệu ứng lấp lánh.
Tham gia chấm thi ngày 17/12, Olivia Yacé diện đầm của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển.
Chuyên gia trang điểm, làm tóc Quân Nguyễn và Pu Lê đồng hành mỹ nhân trong những ngày làm việc ở TP HCM. Họ chọn nhấn vào má, môi, để kiểu tóc tự nhiên nhằm tôn vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ của Olivia Yacé.
Người đẹp catwalk trên sân khấu.
Mỹ nhân mặc thanh lịch với trang phục của Hà Thanh Việt, ngày 16/12.
Olivia Yacé biến hóa phong cách.
Nhà thiết kế Trung Đinh tặng Olivia Yacé chiếc áo dài lụa pha trộn giữa hai màu đen - tím. Mỹ nhân kết hợp trang phục với nón lá tại buổi chụp bộ ảnh kỷ niệm trước khi về nước.
"Tôi thấy vinh dự khi khoác lên mình áo dài - biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Cảm ơn vì tất cả. Các bạn sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", mỹ nhân Bờ Biển Ngà nói.
Olivia Yacé, 27 tuổi, là người mẫu, nhà hoạt động xã hội, tốt nghiệp ngành Marketing tại Loyola Marymount University (Mỹ). Cô được ví là "ngọc trai đen" bởi nhan sắc cuốn hút, chiều cao 1,8 m.
Tại chung kết Miss Universe hồi tháng 11 ở Thái Lan, Olivia Yacé đoạt á hậu 4 và giải phụ Miss Universe Africa & Oceania - Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương. Ba ngày sau cuộc thi, cô tuyên bố bỏ danh hiệu vì cảm thấy không phù hợp. Olivia Yacé đưa ra quyết định giữa bối cảnh Miss Universe vướng tai tiếng về khâu tổ chức, người chiến thắng - Hoa hậu Fatima Bosch, 25 tuổi, người Mexico - không được ủng hộ.
Tân Cao
Ảnh: Nguyễn Du, Tú Tim, Kiếng Cận