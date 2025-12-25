Hai mỹ nhân quốc tế tỏa sáng với thiết kế Việt

Harnaaz Sandhu, người Ấn Độ, đến TP HCM làm giám khảo cuộc thi Miss Cosmo từ ngày 16 đến 20/12. Trong các hoạt động quan trọng, cô chọn trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Tại chung kết, mỹ nhân diện đầm dạ hội lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng trong đêm, tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh của phụ nữ hiện đại.