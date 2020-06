Hai khách nhiễm nCoV đi khắp New Zealand

Thủ tướng Jacinda Ardern thừa nhận, việc để hai du khách Anh nhiễm nCoV được phép đi khắp nơi là một "thất bại".

Bộ Y tế xác nhận New Zealand đã có thêm ít nhất hai ca nhiễm nCoV mới, sau hơn 3 tuần "sạch bóng" virus. Hai trường hợp này là các du khách đến từ Anh, vừa được nhập cảnh ngày 7/6. Họ đã được cách ly trong khách sạn tại Auckland ngay sau khi nhập cảnh.

Thủ tướng Jacinda Ardern thừa nhận đây là một "thất bại" và cho biết các tiêu chuẩn kiểm dịch đã không được làm đúng. Trong một bài đăng trên Facebook, bà Ardern cho biết, chính phủ sẽ điều tra về quy trình hai du khách vào New Zealand. Ảnh: AAP.

Ngày 13/6, hai du khách được cấp phép đến gặp người thân ở Wellington. Hai du khách đã lái xe đến thủ đô và tại đây, sau khi xét nghiệm họ được thông báo dương tính với nCoV. Theo lời khai, họ không đổ xăng hay vào siêu thị, hàng quán mua đồ và chỉ dừng lại ở nhà vệ sinh ven đường. Ngay lập tức, những người đi cùng chuyến bay với họ đã được thông báo để tiến hành kiểm tra y tế.

Trước đó, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố hết dịch và New Zealand trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới kiểm soát Covid-19 thành công. Nước này sau đó đã dỡ bỏ hạn chế đi lại nội địa, nhưng lệnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vẫn giữ nguyên. Theo đó, những người không phải công dân hoặc lao động thiết yếu không được phép nhập cảnh, trừ khi họ có hoàn cảnh đặc biệt. Hai du khách Anh nhập cảnh vào New Zealand nhờ lý do thăm người thân sắp mất.

Todd Muller, người đứng đầu đảng Dân tộc Đối lập cho biết sự việc này sẽ gây thiệt hại lớn cho New Zealand, vì nó sẽ làm hoãn lại kế hoạch "hành lang du lịch" an toàn và đón học sinh, sinh viên quốc tế trở lại. "Sự việc này sẽ làm suy yếu niềm tin của người dân vào việc quản lý biên giới của chúng tôi. Và điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được khi bạn nghĩ về hàng nghìn người sẽ bị mất việc làm trong những tuần tới", lãnh đạo này nói.

Bộ trưởng Y tế David Clark cho biết những người để hai nữ du khách rời nơi cách ly mà không được xét nghiệm nCoV sẽ phải chịu trách nhiệm. "Tôi muốn sửa chữa lỗi lầm, đây là ưu tiên hàng đầu của tôi hiện nay", ông Clark nói.

Anh Minh (Theo News)