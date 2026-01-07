Hai cựu thiếu tướng bị đề nghị hơn hai năm tù trong vụ án Hậu 'Pháo'

Hà NộiVKS đánh giá sai phạm của hai cựu thiếu tướng và các cán bộ địa phương dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín Nhà nước, quân đội.

Chiều 7/1, bản luận tội được đại diện VKS Quân sự Quân khu 5 công bố đã đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cho hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng. Hai ông cùng bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm hai cựu Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Lê Đức Vinh 3 năm 6 tháng đến 4 năm; cựu Phó chủ tịch Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Những cựu cán bộ này đều đang chấp hành 3-4 bản án với tổng thời gian từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù, đều trong các vụ sai phạm đất đai tại địa phương. Do đó án tù trong vụ án hiện tại, khi có hiệu lực sẽ được tổng hợp thi hành với các vụ án trước.

Cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (trái) và cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang. Ảnh: Danh Lam

Ông Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị VKS đề nghị 12-13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và bạn thân của Hậu, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á lần lượt bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm và 8-9 năm, với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 tháng trước, 3 người này lần lượt lãnh 30 năm tù, 4 năm 6 tháng tù và 3 năm tù do các sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành khiến loạt cán bộ vướng lao lý, trong đó có cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Tổng hợp với các bản án này, VKS đề nghị Hậu phải chấp hành 30 năm tù; Hằng 11 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù; Định 10-11 năm tù.

Về dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp, VKS xác định ông chủ Phúc Sơn còn phải nộp 6.691 tỷ đồng.

Từ phải qua: bị cáo Hậu, Hằng và Định. Ảnh: Danh Lam

VKS đánh giá các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng. Việc Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hành vi sai phạm của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân.

Các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, có chức năng tham mưu chiếc lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng không làm đúng chức trách.

"Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho công ty Phúc Sơn", bản luận tội nêu.

Ba bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Hậu, Hằng, Định đã chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, không chỉ làm các gia đình bị hại lâm vào tình cảnh khó khăn về vật chất mà còn ảnh hưởng xấu uy tín Quân đội, dư luận xấu.

Đại diện VKS Quân sự Quân khu 5. Ảnh: Danh Lam

Trong phần xét hỏi, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi dù có trình bày một số khúc mắc về hiểu biết quy định pháp luật. Ông chủ Phúc Sơn khẳng định ngay từ đầu đã thấy việc địa phương giao đất cho mình là sai, lập tức khuyên ngăn nhưng lãnh đạo Khánh Hòa khi đó không nghe.

Trong khi bị cáo Thắng, cựu lãnh đạo duy nhất có mặt tại tòa, cho rằng khi họp bàn chủ trương với Bộ Quốc phòng, xuyên suốt các cuộc họp không có ý kiến nào phản đối. Ông nghĩ rằng đất quốc phòng ở tỉnh mình thì được phép hưởng tiền sử dụng đất, trong khi Thủ tướng đã chỉ đạo, tiền thu từ đất phải giao về Bộ Quốc phòng, phục vụ phát triển tiềm lực quân sự.

HĐXX cũng công bố tóm tắt lời khai của ba bị cáo vắng mặt gồm cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, cựu phó Chủ tịch Đào Công Thiên và cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường do phiên tòa dài ngày, sức khỏe không tốt, di chuyển khó khăn.

Họ đều thừa nhận sai phạm, nguyên nhân mong muốn dự án sớm triển khai, góp phần phát triển địa phương, hiểu biết hạn chế về chuyên môn đất đai và pháp luật. song không được hưởng lợi ích vật chất gì từ Phúc Sơn.

Hai cựu thiếu tướng Quang cho rằng mình chỉ phụ trách tác chiến, không quản lý đất đai, ký văn bản tham mưu đề xuất giao đất chỉ vì người phụ trách lĩnh vực này đúng hôm đó đi công tác.

Ông là người duy nhất thừa nhận có nhận quà Tết 4 tỷ đồng từ Phúc Sơn, sau khi ngẫm nghĩ, nhận ra vấn đề nên chủ động đầu thú, trả lại tiền này.

Trong khi thiếu tướng Cường, cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân cho rằng bị "giao hạn" trong 20 ngày phải bàn giao đất, coi đó là mệnh lệnh cấp trên, buộc phải tuân theo.

Ông nhận sai, mong được xét bối cảnh đây là lần đầu ông và Trường xử lý công việc liên quan đất đai, trong khi đơn vị cuối năm chồng chéo nhiều việc.

Phiên xét xử do Thượng tá, Thẩm phán Nguyễn Hữu Bình làm chủ tọa. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo trạng, sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238 ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Đây là tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ, nhấn mạnh: Việc khai thác đất phải đảm bảo minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng luật.

Song tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu. Thủ tướng cũng chưa phê duyệt nhưng Phúc Sơn đã được các bị cáo là lãnh đạo tỉnh và hai cựu thiếu tướng "bàn giao tạm" để cắm mốc, kiểm kê.

Nhiều văn bản liên tục được ký để "hợp thức hóa" việc giao đất trái phép và các hoạt động bàn giao vẫn ồ ạt diễn ra dù đến tháng 1/2016, sân bay mới có quyết định đóng cửa nhưng hơn một tháng trước, gần 63 ha đã được giao cho Phúc Sơn.

Dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, đất vẫn bị ông chủ Phúc Sơn phân lô, quảng cáo rầm rộ, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Ngay trước phiên luận tội chiều nay, tòa thông báo một người đã thỏa thuận mua lại cổ phần công ty Phúc Sơn, cam kết thay Phúc Sơn bồi thường thay thiệt hại này cho các bị hại. Đại diện Ngân hàng Quân đội đã phát hành chứng thư bảo lãnh 6.973 tỷ đồng cho đại gia này.

Các tài liệu liên quan thỏa thuận đã được trình HĐXX xem xét cân nhắc. Các bị hại mong muốn được đảm bảo quyền lợi với thửa đất mình đã mua từ Phúc Sơn, muốn nhận lại đất chứ không nhận tiền.

Thanh Lam