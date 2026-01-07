Một đại gia muốn mua tập đoàn Phúc Sơn, thay Hậu 'Pháo' bồi thường 7.000 tỷ đồng

Hà NộiMột đại gia đề nghị mua lại cổ phần của Phúc Sơn, được ngân hàng MB phát hành chứng thư bảo lãnh 6.970 tỷ đồng để bồi thường cho người bị lừa mua đất của công ty này ở Nha Trang.

Trưa 7/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét hỏi các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bị hại về phần dân sự, trong vụ án tập đoàn Phúc Sơn nhận chuyển nhượng trái phép 63 ha đất quốc phòng tại đường ven biển Nha Trang.

Vì hành vi này, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hậu cùng chị gái, Nguyễn Thị Hằng và bạn thân, Trần Hữu Định đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hậu bị cáo buộc, biết rõ đất này chưa được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa cấp phép xây dựng, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu dự án đã đủ thủ tục pháp lý.

Ngày 10/5/2018, công ty của Hậu bị UBND Khánh Hòa xử phạt hành chính vì kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện. Sau khi nộp phạt, Phúc Sơn tiếp tục quảng bá, khẳng định dự án đầy đủ pháp lý, yêu cầu khách nhanh chóng thanh toán tiền theo tiến độ.

Từ đó, công ty ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng, được tính là tiền thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại tòa. Anh: Danh Lam

Để đảm bảo khắc phục, quá trình tố tụng, Hậu được tòa ghi nhận đã bán 501 cây vàng được 60 tỷ đồng, nộp tài khoản cơ quan thi hành án.

1.422 sổ đỏ đứng tên các tổ chức, cá nhân và một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Phúc Sơn, cũng đang bị tạm giữ đảm bảo thi hành án.

Khai hôm qua, tổng giám đốc Hậu nhận hết hành vi, hiện chỉ xin tập trung vào biện pháp khắc phục hậu quả, mong tòa tạo điều kiện cho một đối tác, người vừa quyết định mua lại cổ phần của công ty.

Đại gia muốn mua lại Phúc Sơn, cam kết bồi thường thay toàn bộ

Tại tòa hôm nay, HĐXX cho hay đã triệu tập đại gia này, tên Nguyễn Duy Kiên, với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông Kiên được người đại diện trả lời các câu hỏi của tòa quanh thương vụ này.

Người đại diện cho hay, ông Kiên, bị cáo Hậu cùng các cổ đông của Phúc Sơn đã thảo luận đi đến thống nhất, Phúc Sơn sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ông Kiên. Ông Kiên cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất của tại dự án ở Nha Trang, đúng theo phán quyết của bản án có hiệu lực. Công ty đã chuyển cam kết này cho tòa và tòa để xem xét.

Vị này cho hay, ông Kiên cũng làm việc với Ngân hàng Quân đội MB để phát hành chứng thư bảo lãnh gửi tòa án.

"Theo bà hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này có đảm bảo tính pháp lý không?", chủ tọa hỏi. Người đại diện cho hay quá trình thảo thuận, làm hợp đồng, có nghiên cứu quy định pháp luật, đã xin ý kiến của các cơ quan tố tụng và được đánh giá cổ phần này được phép chuyển nhượng.

Ông Kiên và các bên liên quan cũng đã thực hiện thủ tục liên quan, do đó hợp đồng đảm bảo pháp lý.

Trình bày sau đó, đại diện Ngân hàng Quân đội MB cho hay đã phát hành chứng thư bảo lãnh cho ông Kiên theo Luật Các tổ chức tín dụng, các thông tư nghị định liên quan. Chứng thư có giá trị bảo lãnh tối đa là 6.973 tỷ đồng.

Khi tòa hỏi về quá trình thẩm định MB để phát hành chứng thư diễn ra thế nào, có đảm bảo điều kiện, pháp lý chưa, đại diện MB cho hay đã đảm bảo đúng luật và đúng quy trình của MB.

"MB đã dự liệu những rủi ro liên quan việc phát hành chứng từ này chưa?", chủ tọa hỏi tiếp. Vị đại diện tái khẳng định đã làm đúng quy trình, đánh giá khách hàng theo nghiệp vụ của ngân hàng. Các nội dung chính đã trả lời, nội dung nghiệp vụ liên quan xin phép không đáp.

HĐXX yêu cầu MB cùng các bên liên quan hợp đồng phải khẩn trương cung cấp các tài liệu bổ sung để tòa xem xét có thể chấp nhận thỏa thuận của ông Kiên với Phúc Sơn hay không.

Tòa triệu tập 656 bị hại và khoảng 60 người có mặt. Ảnh: Danh Lam

Người mua đất khẳng định "không bị lừa"

Phục vụ xét xử, HĐXX triệu tập 656 người nộp tiền cho Phúc Sơn để mua đất ở dự án Nha Trang với tư cách bị hại, song chỉ khoảng 60 người có mặt. Tại tòa, HĐXX công bố danh sách các bị hại, cùng số hiệu thửa đất và số tiền họ đã nộp.

Trả lời xét hỏi sau đó, các bị hại chia hai luồng quan điểm: nhận mình là bị hại và thiệt hại nặng nề từ hành vi lừa đảo; số còn lại không công nhận tư cách bị hại, khẳng định không bị lừa.

Ở nhóm thứ nhất, các bị hại trình bày biết đến dự án của Phúc Sơn do các chiến dịch quảng cáo rầm rộ của công ty, được nói rằng uy tín, đầy đủ pháp lý. Nhiều người là người cao tuổi, cho hay tiền mua đất là đi vay, hoặc tích cóp cả đời với mong muốn nhận đất để về Nha Trang - vùng đất trong lành gần biển để định cư khi về già. Những người này khẳng định bị thiệt hại sâu sắc và nặng nề, mong được tòa bảo vệ quyền lợi.

Trong khi đó, ở phía còn lại, một nam bị hại khẳng định nộp tiền cho Phúc Sơn trên tinh thần "hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc hay bị ai lừa dối". Anh này nói đã ký hợp đồng 3 tỷ với công ty, đã nộp tiến trình 70%, tức hơn 2 tỷ đồng khi đã tìm hiểu và biết rõ dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

"Tôi ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng vì muốn đồng hành với tập đoàn Phúc Sơn thực hiện trách nhiệm, để sau này dự án đi lên và mở lại thì chúng tôi cũng sẽ được hưởng quyền lợi với dự án", nam bị hại cho hay.

Người này cũng xin HĐXX xem xét lại tội danh cho những người đang bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ông Hậu, bà Hằng chị gái Hậu và bị cáo Định). Theo bị hại này, không thấy có dấu hiệu nào thể hiện Phúc Sơn hay bất kỳ ai lừa đảo mình.

"Tôi đề nghị tòa tuyên các hợp đồng vẫn có hiệu lực vì tôi nộp tiền vào Phúc Sơn, dự án có thật, công ty có thật và vẫn hoạt động. Nếu sau này Phúc Sơn vẫn làm dự án thi quyền lợi như của tôi vẫn gắn với công ty", anh nói.

Trước đề nghị của đại gia Nguyễn Duy Kiên về việc mua lại cổ phần Phúc Sơn và bỏ tiền bồi thường thay, một số bị hại mong tòa xem xét kỹ và bảo vệ quyền lợi cho mình. Họ cho hay mua đất với nhu cầu sử dụng thật, hiện vẫn muốn nhận lại đất, không muốn nhận lại tiền. Những bị hại này đề nghị được làm việc và trực tiếp thỏa thuận hình thức bồi thường với ông Kiên.

HĐXX cho hay mới đang xem xét tính pháp lý của thỏa thuận này, chưa đưa ra quyết định.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam