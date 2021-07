Hai cựu điều tra viên hầu toà vì lừa tiền tỷ của đồng nghiệp

Hà NộiNguyễn Thị Thanh Thuỷ và Phạm Văn Nam bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỷ đồng hứa hẹn đi "quan hệ", giúp 3 công an khác không bị điều tra, kỷ luật vì nghi sử dụng ma tuý.

Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều 20/7, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (38 tuổi, cựu điều tra viên, Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, ma tuý huyện Đan Phượng) và bị cáo Phạm Văn Nam (43 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý quận Cầu Giấy) mức án lần lượt 13 và 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, ngày 17/5/2015, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra hành chính quán karaoke ở phố Đặng Văn Ngữ, đưa 6 người không giấy tờ tùy thân về trụ sở Công an quận giải quyết. Trong số 6 người này có ba cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Công an quận Đống Đa cho test ma túy đối với 6 người, kết quả xác định âm tính. Do không phát hiện vi phạm, Công an quận Đống Đa đã liên hệ với Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 2 đến nhận bàn giao đối với ba cán bộ.

Ba cảnh sát giao thông lo sợ bị điều tra, kỷ luật nên liên hệ với Thuỷ để nhờ vả, tìm người giúp. Thuỷ nói liên hệ được với Nam để "quan hệ" với lãnh đạo công an thành phố. Thuỷ 5 lần yêu cầu họ chuẩn tiền để "lo việc" và "cảm ơn".

Bị cáo Thuỷ và Nam tại phiên xét xử ngày 20/7. Ảnh: Hải Thư

Lần thứ nhất, tối 12/5/2015, tại nhà riêng, Thuỷ nhận 560 triệu đồng đựng trong túi nylon màu đen buộc kín và yêu cầu chuẩn bị thêm 100 triệu đồng. Lần thứ 2, ngay tối 13/5/2015, các bị hại lại đến giao tiền.

Lần thứ 3 và thứ 4 diễn ra khoảng 5 ngày sau, Thuỷ yêu cầu họ đưa thêm 30 triệu đồng để Nam đi "ngoại giao" và trực tiếp gia tiền cho Nam ở một quán cà phê trên đường Trần Duy Hưng.

Lần cuối cùng, tháng 6/2015, Thuỷ nói đã lo xong việc, đảm bảo ba đồng nghiệp không bị kỷ luật và yêu cầu thêm 30.000 USD để đi "cảm ơn lãnh đạo". Thuỷ nhận tiền trong túi nylon đen tại nhà riêng và đưa cho Nam.

Tổng cộng 5 lần, Thuỷ và Nam nhận khoảng 1,34 tỷ đồng của ba cảnh sát giao thông, đều là tiền mặt và không có giấy biên nhận.

Ba người này sau đó đều bị điều chuyển công tác. Thấy Thuỷ và Nam đã nhận tiền nhưng không được việc, tháng 5/2016, họ gửi đơn tố giác.

Tại phiên xét xử, Thuỷ liên tục khóc, không nhận tội, nói không tiền cũng không hứa hẹn. HĐXX sau đó dẫn chứng về nhiều bản tự thú của Thuỷ tại cơ quan điều tra với nội dung thừa nhận mọi cáo buộc.

Thuỷ lúc này tiếp tục khóc lớn, nói "khi đó bị bắt, hoảng loạn, thần kinh không bình thường". Nghe các bị hại trình bày về 5 lần đến nhà mình giao tiền, nhờ việc, bị cáo liên tục ngắt lời, la hét lớn và quay xuống tỏ thái độ. Hành vi này cũng lặp lại khi bị cáo nghe đồng phạm trả lời chất vấn của HĐXX và cả khi chủ toạ tuyên án, khiến HĐXX liên tục nhắc nhở.

Bị cáo Nam khai "đã từ chối" khi Thuỷ gọi điện nhờ vả, với lý do không có thẩm quyền, "dính đến ma tuý, không cứu được". Dù vậy, Nam vẫn thừa nhận cầm 30.000 USD và 30 triệu đồng, số còn lại Thuỷ sử dụng chi tiêu cá nhân. Bị cáo xin hưởng mức án nhẹ, do đã giao nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính trong quá trình điều tra.

Ba bị hại được cơ quan điều tra xác định có vi phạm quy định của ngành công an, đã bị cơ quan chủ quản xử lý.

Hải Thư