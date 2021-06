Kiểm sát viên vòi hối lộ 20 triệu đồng và 13 quả trứng đà điểu

Hà NộiĐỗ Văn Khoa, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Ba Vì, bị phạt 3 năm tù do vòi hối lộ của người đang bị tố giác lừa đảo, hứa giúp chị này không bị khởi tố.

Ngày 1/6, nhận định hành vi nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan công tố, TAND Hà Nội tuyên phạt mức án trên với bị cáo Khoa, 57 tuổi về tội Nhận hối lộ, theo điểm g, khoản 2, điều 354, Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, nhận đơn tố giác chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tháng 7/2016, VKSND huyện Ba Vì phân công ông Khoa giải quyết sự việc trên.

Trong thời gian bị điều tra, chị Thuỷ gặp ông Khoa tại hành lang trụ sở công an huyện Ba Vì, kể về việc "công an đòi 150 triệu đồng để làm trắng hồ sơ", tức không khởi tố. Ông Khoa lại hỏi "viện kiểm sát không được gì à?" và yêu cầu Thuỷ đưa thêm tiền.

Trong tháng 8/2017, tại nhà riêng, ông Khoa hai lần nhận tiền và quà của chị Thuỷ gồm tiền mặt 20 triệu đồng và 13 quả trứng đà điểu (tổng trị giá 2,3 triệu đồng).

Tháng 5/2018 khi bị khởi tố, chị Thuỷ đến nhà ông Khoa nhắc lại về số tiền 20 triệu đồng, và tiếp tục nhờ vị kiểm sát viên này "lo giảm án". Ông Khoa bảo chuẩn bị 430 triệu đồng song người phụ nữ này không đưa.

Ngày 24/7/2019, chị Thuỷ bị TAND huyện Ba Vì tuyên phạt 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sau đó giao nộp các bản ghi âm trao đổi với ông Khoa và làm đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ.

Cựu kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa tại phiên xét xử. Ảnh: Danh Lam

Tại phiên xét xử hôm nay, bị cáo Khoa cho rằng việc bị truy tố về tội Nhận hối lộ là quá nặng. Ông Khoa khai có nhận tiền của Thuỷ song với mục đích "gom" để trả cho người tố giác chị này, chứ không chi tiêu cá nhân, không "vòi vĩnh, sách nhiễu".

Bị cáo được bổ nhiệm làm kiểm sát viên tại VKSND huyện Ba Vì từ năm 2000, khai trước khi tiếp nhận vụ án của Thuỷ. Hai người trước đó không quen biết nhau. Một người quen chung đến nhà bị cáo nhờ giúp đỡ chị Thuỷ. "Chỉ bảo giúp được đến đâu thì giúp chứ không nói rõ để nhẹ tội hay thoát tội", ông Khoa khai.

Về 13 quả trứng đà điểu, bị cáo nói biết chị Thuỷ ở gần trang trại chăn nuôi nên nhờ chị này mua hộ để ăn, khẳng định: "Hai lần hỏi hết bao nhiêu tiền để trả, nhưng Thuỷ không bảo không lấy tiền".

Đối chất, Thuỷ khai "không tự nhiên đi mua 13 quả trứng đà điểu". Việc mua là theo yêu cầu của ông Khoa. Theo đó, chị Thuỷ phải chuẩn bị 13 túi quà gồm 13 quả trứng và 13 phong bì tiền mặt để "đưa cho lãnh đạo, nhờ giúp". Tổng trị giá 13 quả trứng và 13 túi quà, Thuỷ ước tính hơn 20 triệu đồng.

Người phụ nữ này cho hay sau cuộc gặp ở hành lang, bị ông Khoa "vòi" tiền, Thuỷ chỉ nói đồng ý cho qua chuyện. Việc đến nhà riêng đưa hối lộ 20 triệu đồng là do ông Khoa nhiều lần gọi điện yêu cầu đưa tiền, "nếu không, công an sẽ bắt và khởi tố". Thuỷ khai, do lo sợ, nên chấp nhận đưa tiền.

Bị cáo Khoa cũng xác nhận, những lần mời chị lên trụ sở làm việc đều không có giấy mời như quy định mà chỉ gọi điện yêu cầu.

"Tôi gọi điện thoại nhiều lần nhưng không phải để thúc giục mang tiền mà để Thủy ra làm việc", bị cáo khai và cho biết bị tai nạn giao thông từ năm 1999 nên "tâm lý không ổn định".

Trong lời sau cùng, bị cáo thừa nhận "vô cùng đau đớn và ân hận. Gia đình tôi đàng hoàng, không việc gì phải 'đò đưa' vài đồng", và khẳng định không có ý định nhận hối lộ.

