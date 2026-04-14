'Hai con trai giúp Britney Spears đi cai nghiện'

Các con của Britney Spears giữ vai trò lớn trong việc giúp mẹ đi cai nghiện sau vụ cô bị bắt do lái xe sau khi dùng chất kích thích.

Hôm 12/4, đại diện Britney Spears xác nhận với truyền thông quốc tế rằng ca sĩ tự nguyện vào trung tâm cai nghiện, sau hơn một tháng bị bắt do vi phạm luật giao thông. Theo nguồn tin của People ngày 13/4, hai con của cô - Sean và Jayden - đóng vai trò lớn trong việc đưa cô vào cơ sở điều trị, từng nói với Britney rằng họ chỉ muốn cô khỏe mạnh.

Sean Preston, 21 tuổi, và Jayden James, 20 tuổi, là con của Britney Spears với chồng thứ hai - vũ công Kevin Federline. Từ lúc cặp sao ly hôn năm 2007, các con sống cùng bố. Mối quan hệ của ba mẹ con từng căng thẳng, dần cải thiện những năm gần đây. Sau khi vụ sai phạm xảy ra, cả hai dành thời gian cho mẹ. Trên Instagram cuối tháng 3, Britney Spears đăng nhiều video, hình ảnh bên hai con. Trong một bài viết, cô cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người, cho rằng được ở bên gia đình và bạn bè là một điều may mắn.

Sean Preston (trái) và Jayden James trong một lần xuất hiện gần đây. Ảnh: Backgrid

Britney Spears, 45 tuổi, bị bắt do vướng nghi vấn lái xe trong tình trạng say rượu hoặc ma túy tại California tối 4/3. Cô sớm được thả vào sáng hôm sau. Nghệ sĩ dự kiến hầu tòa ngày 4/5. Trong thông báo gửi truyền thông, đại diện ca sĩ gọi đây là "một sự cố đáng tiếc, không thể bào chữa".

Nguồn tin của People cho biết ca sĩ buồn và hoảng sợ, lo lắng phải ngồi tù sau vụ vi phạm. Cô mất nhiều tuần để nhận ra cai nghiện là lựa chọn tốt nhất. Ngoài sự ủng hộ của hai con, êkíp thúc đẩy cô can thiệp y tế. "Những người xung quanh rất quan tâm cô ấy, không ngừng cố gắng hỗ trợ nhưng tình hình khó khăn. Có nhiều vấn đề đáng lo ngại xuất hiện từ lúc cô bị bắt", người này nói thêm.

Không phải lần đầu Britney Spears đi cai nghiện. Theo Hollywood Reporter, cô từng điều trị ngắn hạn tại cơ sở Crossroads Centre trên quốc đảo Antigua năm 2007. Trong hồi ký Người đàn bà trong tôi, ca sĩ cho biết từng trải qua nhiều tháng tại một trung tâm ở Beverly Hills với chi phí 60.000 USD mỗi tháng.

Ca sĩ và hai con lúc nhỏ. Ảnh: Instagram Britney Spears

Britney Spears sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard. Từ năm 2008 đến 2021, cô bị bố giám hộ sau khi vướng bê bối tự giam mình trong phòng cùng hai con nhỏ. Theo Us Weekly, mối quan hệ của ca sĩ và các thành viên trong nhà vẫn phức tạp. Trừ bố và em gái Jamie Lynn Spears, cô được cho thân với anh trai Bryan và mẹ hơn.

Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ, Britney Spears quay trở lại làng nhạc nhưng không gây tiếng vang như thời hoàng kim. Năm 2023, cô phát hành hồi ký Người đàn bà trong tôi, tiết lộ cách bố kiểm soát cuộc đời cô từ việc ăn uống, công việc đến con cái. Hồi tháng 2, truyền thông quốc tế đưa tin cô bán toàn bộ danh mục âm nhạc cho hãng thu âm Primary Wave.

MV "Oops!...I Did It Again" MV "Oops!...I Did It Again" (2000). Video: YouTube Britney Spears

Phương Thảo (theo People)