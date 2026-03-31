Britney Spears lần đầu lên tiếng sau vụ bị bắt

Britney Spears cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè sau khi cô bị bắt vì vi phạm luật giao thông, cho biết hai con trai đã đến thăm.

Trên Instagram ngày 27/3, "công chúa nhạc pop" Britney Spears, 45 tuổi, đăng video tạo dáng trước gương cùng con trai út Jayden James Federline, 21 tuổi. Trong phần chú thích, cô cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người, cho rằng được dành thời gian ở bên gia đình, bạn bè là một điều may mắn. Cô cũng nhắn nhủ tất cả hãy sống tử tế.

Lần đầu Britney Spears lên tiếng kể từ lúc bị bắt do vướng nghi vấn lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích tại California tối 4/3. Cô được thả ra vào ngày hôm sau, dự kiến hầu tòa ngày 4/5. Hơn nửa tháng qua, Britney Spears khóa tài khoản Instagram. Hiện cô trở lại mạng xã hội nhưng chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư (private), chỉ cho những ai thuộc danh sách người theo dõi cô từ trước xem các bài đăng.

Britney Spears và hai con trai Sean Preston (trái) và Jayden James. Ảnh: Instagram/ Britney Spears

Từ cuối tuần qua, nghệ sĩ chia sẻ nhiều video, hình chụp cùng hai con trai Sean Preston Federline, 21 tuổi, và Jayden James. Trong hai video gần nhất, Britney Spears ghi lại những giây phút vui vẻ trong chuyến đi biển của cùng hai con. Đây là lần hiếm hoi cô công khai ảnh trưởng thành của Sean, trước đây cô thường đăng hình chụp với con út. Cả hai là con của cô và chồng thứ hai - vũ công Kevin Federline. Cặp sao kết hôn năm 2004, ly hôn sau ba năm bên nhau.

Những năm gần đây, mối quan hệ giữa Britney Spears và hai con dần cải thiện. So với Sean, Jayden ở bên mẹ nhiều hơn. Theo Page Six, anh vội vã đến biệt thự của mẹ ở khu Thousand Oaks, California, hôm 6/3, sau khi ca sĩ gặp chuyện. Trao đổi với các trang báo quốc tế, đại diện của Britney Spears cho biết cô sẽ ưu tiên ở bên các con trong giai đoạn này. "Những người cô thương yêu sẽ lập một kế hoạch lẽ ra nên có từ trước để giúp cô khỏe mạnh", trích email từ phía Britney Spears.

Sau vụ sai phạm, Daily Mail tiết lộ nghệ sĩ đã tham gia các cuộc gặp của AA (Alcoholics Anonymous - Hội những người nghiện rượu ẩn danh) tại Los Angeles. Đây là tổ chức quốc tế giúp người nghiện rượu tỉnh táo, có nhiều ngôi sao từng là thành viên như Brad Pitt, Elton John, Robert Downey Jr, Bradley Cooper, Ben Affleck.

Nguồn tin nhận xét Britney Spears rất cởi mở, trung thực nói về vấn đề của mình. Cô được cho thích trải lòng vì biết đây là cách tốt nhất để chữa lành, cảm thấy tốt hơn. "Giờ đây, mấy loại cà phê hảo hạng là thứ duy nhất được cô dùng để nuông chiều bản thân. Cô ấy đang rất cẩn trọng vì muốn ở bên các con", người này nói thêm.

Britney Spears sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard. Từ năm 2008 đến 2021, cô bị bố giám hộ sau khi vướng bê bối tự giam mình trong phòng cùng hai con nhỏ. Theo Us Weekly, mối quan hệ của ca sĩ và các thành viên trong nhà vẫn phức tạp. Trừ bố và em gái Jamie Lynn Spears, cô được cho thân với anh trai Bryan và mẹ hơn.

Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ, Britney Spears quay trở lại làng nhạc nhưng không gây tiếng vang như thời hoàng kim. Năm 2023, cô phát hành hồi ký Người đàn bà trong tôi, tiết lộ cách bố kiểm soát cuộc đời cô từ việc ăn uống, công việc đến con cái. Hồi tháng 2, truyền thông quốc tế đưa tin cô bán toàn bộ danh mục âm nhạc cho hãng thu âm Primary Wave.

Phương Thảo (theo Us Weekly, Daily Mail)