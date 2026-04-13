Hai ca nghi viêm não mô cầu ở Cà Mau có kết quả dương tính

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau xác nhận hai trong ba người nghi mắc viêm não mô cầu dương tính với vi khuẩn, bao gồm một bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 13/4, đại diện CDC Cà Mau xác nhận trường hợp nghi ngờ thứ ba có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân dương tính đầu tiên vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều, cổ gượng và xuất huyết dưới da. Bác sĩ chẩn đoán người này sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não kèm sốc nhiễm khuẩn và đang tiếp tục điều trị.

Tối 8/4, ca dương tính thứ hai nhập viện với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Người bệnh mang nhiều bệnh lý nền, trải qua cơn sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và không qua khỏi lúc rạng sáng hôm sau.

Bác sĩ, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại phòng Hồi sức tích cực. Ảnh: Quỳnh Trần

Trường hợp mang kết quả âm tính vào viện ngày 9/4 sau nhiều ngày sốt cao, ho, đau cơ, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi và xuất huyết dưới da. Tuyến y tế cơ sở ban đầu chẩn đoán người bệnh nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue, viêm phổi nên tiếp tục theo dõi sát sao.

Điều tra dịch tễ cho thấy nhóm này từng tiếp xúc với một ca tử vong hồi giữa tháng 3. Bệnh nhân tử vong cũng có biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da, tụt huyết áp nhưng bác sĩ chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm não mô cầu.

Ngành y tế tỉnh ngay lập tức điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Lực lượng chức năng yêu cầu những người tiếp xúc gần theo dõi sức khỏe trong 10 ngày, đồng thời khử khuẩn môi trường khu vực có yếu tố dịch tễ. Hiện địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

Vi khuẩn não mô cầu gây bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, tiến triển rất nhanh. Bệnh nhân đối mặt nguy cơ tử vong cao hoặc chịu nhiều di chứng nặng nề nếu bác sĩ không phát hiện và can thiệp kịp thời. Bệnh xuất hiện quanh năm tại Việt Nam, thường gia tăng vào các mùa thu, đông và xuân.

An Minh