4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

Bộ Y tế ghi nhận 24 ca não mô cầu trên cả nước trong đó 4 ca tử vong trong hơn 3 tháng đầu năm, tăng so với cùng kỳ năm ngoái nên cảnh báo dịch bùng phát.

Cảnh báo được Bộ Y tế đưa ra hôm 13/4, do ghi nhận số ca não mô cầu có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 (14 trường hợp). Bệnh nhân rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung, song nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

Theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 ca não mô cầu, trong đó 4 trường hợp tử vong. Nhóm dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số ca, do đó Bộ Y tế cảnh báo cẩn trọng bệnh lây nhiễm ở trẻ em.

Người mắc não mô cầu phải duy trì thuốc vận mạch liều cao tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mới nhất, 3 người ở Cà Mau nghi mắc viêm não mô cầu trong đó một tử vong, ngành y tế đang khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Trước đó, một bé gái 11 tuổi tại Phú Quốc sốt, đau đầu, nổi ban, tím tái, khó thở, vào viện cấp cứu song không qua khỏi, được xác định tử vong do não mô cầu type B.

Thực tế lâm sàng cho thấy căn bệnh này gây tử vong nhanh chóng hoặc để lại những di chứng tàn khốc. Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị bé 7 tháng tuổi chưa được tiêm ngừa não mô cầu. Chỉ sau một ngày khởi bệnh với triệu chứng sốt cao, lừ đừ và vài chấm xuất huyết rải rác, tình trạng của bé chuyển biến xấu đột ngột. Bé được lọc máu ròng rã suốt hai tuần và giữ lại được mạng sống, nhưng các đầu ngón tay bị hoại tử hoàn toàn, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật đoạn chi.

Hiện giới chức y tế chưa lý giải nguyên nhân ca não mô cầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng như viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong đó, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng. Mang khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc. Lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Lê Nga