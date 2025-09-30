Hai bố con tử vong nghi ngạt khí từ máy phát điện

Nghệ AnNgười bố 37 tuổi và con trai 7 tuổi tử vong nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện sử dụng lúc ngủ, trong bối cảnh địa bàn mất điện sau bão Bualoi.

Hơn 7h hôm nay, người thân phát hiện hai bố con nằm bất động trong phòng ngủ ngôi nhà thuộc khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò. Được chuyển đi cấp cứu, bác sĩ xác định hai nạn nhân tử vong từ vài tiếng trước.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách phát hiện ở phòng khách có máy phát điện, thông với phòng ngủ. Cán bộ chuyên môn nhận định có thể khí thải CO từ máy phát điện lan vào phòng ngủ khiến họ bị ngạt.

Ảnh hưởng bão Bualoi, Nghệ An mất điện diện rộng hai hôm nay, nhiều gia đình phải dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Bác sĩ khuyến cáo đặt máy ở nơi thông thoáng, không để trong phòng kín, tốt nhất bố trí cách biệt khu vực ở.

CO là khí không màu, không mùi, rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy, gây đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn. Người bị ngạt thường có dấu hiệu yếu mệt, khó thở, tinh thần lơ mơ. Khi phát hiện, cần mở cửa thông gió, đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Khoảng 40% người bị ngạt khí CO có thể gặp di chứng như giảm trí nhớ, kém tập trung, liệt cơ mặt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân run hoặc liệt nửa người.

Trước đó, bão Bualoi hoành hành hơn 13 giờ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, sau đó gây tổ hợp thiên tai bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ ra miền núi phía Bắc, làm 26 người chết, 22 người mất tích và có thể còn gia tăng.

Đức Hùng