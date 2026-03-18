Hai bác sĩ ép tim cứu người ngừng thở giữa sân bóng chuyền

Nghệ AnBác sĩ Trần Văn Biên và Nguyễn Cao Việt ép tim cứu sống người đàn ông 64 tuổi ngừng tuần hoàn, bị ngã quỵ giữa sân khi đang đánh bóng chuyền hơi.

Chiều 17/3, bác sĩ Biên (công tác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh) đang đưa con đi dạo thì phát hiện đám đông vây quanh ông Nguyễn Văn Nam (trú phường Vinh Hưng, trước đây thuộc TP Vinh) đang nằm bất tỉnh giữa sân bóng chuyền hơi. Nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu ngừng tuần hoàn (ngưng tim, ngưng thở), anh Biên tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực kết hợp kiểm tra đường thở và áp dụng các kỹ thuật hồi sức tim phổi cơ bản.

"Thời điểm đó tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào việc cấp cứu, bởi mỗi giây trôi qua đều rất quan trọng", bác sĩ Biên nói.

Video: Hùng Lê

Vài phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tình cờ đi ngang qua cũng lập tức tiếp sức đồng nghiệp. Hai bác sĩ kiên trì xoa bóp tim ngoài lồng ngực suốt 15 phút cho đến khi ông Nam cử động nhẹ và tự thở trở lại.

Đến ngày 18/3, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định sau khi người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân là bệnh lý tim mạch, chưa có kết luận cuối cùng.

Trong y khoa, tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp làm gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến các cơ quan suy kiệt. Não bộ thiếu oxy chỉ trong vài phút sẽ tổn thương vĩnh viễn hoặc gây tử vong lập tức. Thao tác cấp cứu kịp thời và đúng kỹ thuật giữ vai trò cốt lõi giúp duy trì tuần hoàn, bảo vệ não bộ khỏi những di chứng không thể phục hồi.

Thời gian qua, kỹ năng hồi sức ngoại viện nhạy bén đã giúp nhiều nạn nhân thoát cửa tử. Mới đây nhất, ngày 16/3, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến giành lại sự sống cho một nam thanh niên 22 tuổi ngừng thở sau tai nạn giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bằng thao tác ép tim liên tục suốt hai phút. Cuối tháng 2, một nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cũng thực hiện quy trình tương tự, kéo một bảo vệ siêu thị bất ngờ ngừng tim khỏi tay tử thần.

Đức Hùng