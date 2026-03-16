Bác sĩ quỳ giữa đường ép tim cứu người tai nạn giao thông

Hà NộiBác sĩ Nguyễn Huy Tiến ép tim liên tục suốt hai phút, cứu sống một nam thanh niên 22 tuổi ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh.

Khoảng 7h ngày 16/3, trên đường đi công tác qua ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, vị bác sĩ khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội, phát hiện đám đông vây quanh một nam thanh niên nằm bất động. Anh nhanh chóng tiếp cận, quan sát và nhận định nạn nhân đã tím tái, nôn sặc chất nôn, có dấu hiệu chấn thương sọ não và đang ngừng tuần hoàn. Bác sĩ lập tức quỳ xuống mặt đường, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

"Lúc đó tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ tập trung cấp cứu", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim Video bác sĩ ép tim cứu nạn nhân. Video: Lộc Chung Sau hai phút thao tác liên tục, người bệnh bắt đầu phục hồi tuần hoàn, dần hồi tỉnh, ngồi dậy được, nhưng thần trí còn lơ mơ do ảnh hưởng từ chấn thương đầu. Vị chuyên gia y tế gọi ngay số 115 và nán lại hiện trường nửa giờ để theo dõi sát sao nhịp tim, nhịp thở của nạn nhân. Khi xe cứu thương đưa người bệnh tới cơ sở y tế, anh mới tiếp tục hành trình đến Sóc Sơn. Hiện, bệnh nhân được điều trị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết tai nạn xảy ra do hai xe máy đi ngược chiều va chạm mạnh ở khu vực giao cắt ngõ, khiến nam thanh niên ngã đập đầu xuống mặt đường cứng.

Ngừng tuần hoàn hô hấp làm gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim và cản trở máu lưu thông tới các cơ quan. Bệnh nhân lập tức đối diện nguy cơ thiếu oxy não, dễ dẫn đến tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Hành động ép tim nhanh chóng và đúng cách giúp duy trì nhịp thở cùng hoạt động của tim, bảo vệ não bộ khỏi những biến chứng không thể phục hồi.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân được cứu sống nhờ cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện. Hồi cuối tháng 2, một bảo vệ siêu thị bất ngờ ngừng thở cũng được một nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai ép tim cứu sống.

Bác sĩ Tiến ép tim cứu nam thanh niên giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Lê Nga