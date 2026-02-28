Bảo vệ siêu thị bất ngờ ngừng thở, nữ điều dưỡng ép tim cứu sống

Hà NộiĐi siêu thị thấy nhân viên bảo vệ bất ngờ co giật rồi ngừng thở, điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hà, Bệnh viện Bạch Mai, lập tức chạy đến ép tim cứu người.

Lúc ấy, tối 25/2, điều dưỡng Hà đang chờ đón con tan học nên ghé vào siêu thị Winmart mua vài món đồ ăn cho bữa tối. Một bảo vệ của siêu thị, 59 tuổi, bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Bằng phản xạ của một điều dưỡng, chị Hà lập tức lao tới kiểm tra nhanh, đánh giá tình trạng bệnh nhân rồi quỳ xuống ép tim cấp cứu ngay tại chỗ. Sau khoảng hai phút ép tim liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, dần hồi phục ý thức và được chuyển đến bệnh viện.

Điều dưỡng Hà công tác tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Điều dưỡng Hà làm việc tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, hàng ngày gặp và tham gia cấp cứu, điều trị rất nhiều bệnh nhân. Do vậy, khi thấy bác bảo vệ ngã, chị cấp cứu như phản xạ nghề nghiệp. Trong suốt quá trình cấp cứu, chị không giới thiệu về bản thân, chỉ tập trung cứu người. Chỉ đến khi xe cấp cứu rời đi, người dân mới biết chị là điều dưỡng.

"Đó là phản xạ nghề nghiệp", chị Hà nói và chia sẻ "nếu không ép tim cấp cứu ngay thì bác ấy có thể không còn cơ hội sống".

Ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng này sẽ gây tử vong nhanh chóng.

Mục đích cao nhất của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn là duy trì nhịp thở, quá trình vận hành của nhịp tim, ngăn nguy cơ não ngừng hoạt động với biến chứng gây tổn thương các bộ phận khác trong cơ thể.

Khi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn, bệnh nhân sẽ đối diện với nguy cơ thiếu máu mang oxy tới cơ quan. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hoặc biến chứng tổn thương não vĩnh viễn trong thời gian vài phút. Nếu phát hiện sớm và cấp cứu nhanh chóng, đúng cách thì bệnh nhân có thể thoát được những mối nguy này.

Bảo vệ thoát cửa tử nhờ được điều dưỡng ép tim ở siêu thị Khoảnh khắc điều dưỡng Hà ép tim cứu người ở siêu thị. Video: Bệnh viện Bạch Mai

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đánh giá tình huống điều dưỡng Hà cứu sống bệnh nhân cho thấy hiệu quả của việc cấp cứu ngoại viện. Bệnh viện hiện chú trọng đào tạo cấp cứu ngoại viện cho lực lượng hải quân, phòng cháy chữa cháy, sinh viên... hướng đến mục tiêu mọi người có thể xử trí tốt khi có ca cấp cứu ở ngoài viện.

Lê Nga