Man City rơi điểm ở Champions League

PhápTiền đạo Erling Haaland hai lần ghi bàn dẫn trước, nhưng Man City vẫn bị chủ nhà Monaco cầm hòa 2-2 ở lượt hai Champions League.

Lần duy nhất chạm trán ở Cup châu Âu, Monaco từng gây sốc khi loại Man City ở vòng 1/8 Champions League 2016-2017 nhờ luật bàn thắng sân khách.

Tái ngộ tại Louis II hôm 1/10, Monaco tiếp tục gieo sầu cho đội bóng dưới trướng Pep Guardiola. Chủ nhà lép vế, chỉ kiểm soát bóng 28% nhưng chắt chiu cơ hội, khi ghi hai bàn từ ba cú sút trúng đích.

Nico Gonzalez phạm lỗi cao chân với Eric Dier, khiến Man City chịu phạt đền trong trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt hai Champions League trên sân Louis II, quận Fontvieille, Monaco, Pháp ngày 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Phút 18, tiền vệ Jordan Teze nhận bóng trong thế trống trải ngoài vòng cấm rồi dứt điểm uy lực về góc gần, khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma bay hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Cao trào được đẩy lên ở phút 89. Trọng tài Gonzalez ra đường biên xem lại băng hình, xác định Nico Gonzalez phạm lỗi cao chân khi vung ngang đầu của Eric Dier trong vòng cấm và cho Monaco hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, chính Dier dứt điểm sang góc phải, ngược hướng phán đoán của Donnarumma, giữ một điểm ở lại nước Pháp.

Eric Dier mừng bàn ấn định tỷ số hòa. Ảnh: Reuters

Man City phải tự trách mình vì phung phí cơ hội. Đội khách dứt điểm tới 18 lần với 6 cú trúng đích, nhưng chỉ ghi hai bàn. Erling Haaland vẫn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Man City.

Phút 15, Josko Gvardiol bấm bóng để trung phong Na Uy thoát xuống, chích mũi giày qua đầu thủ môn Philipp Kohn mở tỷ số. Cuối hiệp một, Haaland tiếp tục tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu chéo góc giúp Man City tái lập thế dẫn bàn.

Đây đã là bàn thứ 52 của Haaland sau 50 trận tại Champions League. Riêng tiền đạo người Na Uy đạt thành tích tốt hơn 9 CLB trong 50 trận đầu tại Champions League, là Dinamo Zagreb, Anderlecht, Lille, Club Brugge, Besiktas, Celtic, Galatasaray, CSKA Moscow và Panathinaikos.

Man City còn hai lần đưa bóng trúng khung gỗ, từ những cú dứt điểm của Phil Foden ở phút 33 và Tijjani Reijnders ở phút 73.

Erling Haaland đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Reuters

Kết quả hòa có thể khiến Man City thất thế trong cuộc đua top 8 vòng bảng Champions League để vào thẳng vòng 1/8. Mùa trước, đội bóng của Guardiola chỉ cán đích thứ 22 rồi thua Real Madrid với tổng tỷ số 3-6 ở vòng play-off.

Ngày 5/10, Man City tiếp tục làm khách của Brentford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy