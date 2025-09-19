Haaland ghi 50 bàn Champions League nhanh nhất mọi thời đại

AnhVới bàn vào lưới Napoli tối 18/9, tiền đạo Erling Haaland phá sâu kỷ lục của Ruud Van Nistelrooy về số trận để chạm mốc 50 bàn ở Champions League.

Phút 56 trận đấu trên sân Etihad, Haaland đánh đầu mở tỷ số cho Man City, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi 50 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League. Tiền đạo 25 tuổi chỉ cần 49 trận để đạt con số này, bỏ xa kỷ lục cũ 62 trận của cựu tiền đạo Man Utd, Van Nistelrooy.

8 cầu thủ xếp ngay sau Haaland và Van Nistelrooy gồm: Lionel Messi (66 trận), Robert Lewandowski (77), Kylian Mbappe (79), Karim Benzema (88), Cristiano Ronaldo (91), Raul Gonzalez (97), Thierry Henry (103) và Thomas Muller (130).

Haaland (phải) mừng bàn mở tỷ số trận Man City 2-0 Napoli ở vòng bảng Champions League tối 18/9. Ảnh: AFP

Xét về tổng số bàn, Cristiano Ronaldo vẫn dẫn đầu với 140. Các cầu thủ xếp tiếp theo gồm: Lionel Messi (129 bàn), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90), Raul Gonzalez (71), Kylian Mbappe (57), Thomas Muller (57), Van Nistelrooy (56), Thierry Henry (50), Haaland (50) và Zlatan Ibrahimovic (48).

Haaland bắt đầu lập công ở Champions League khi chơi cho RB Salzburg mùa 2019-2020, với 8 bàn qua 6 trận. Sau đó, anh ghi 15 bàn qua 13 trận cho Dortmund và 27 bàn sau 30 trận cho Man City.

Từ giữa tháng 8, Haaland ghi 6 bàn trong 6 trận cho Man City và 6 bàn trong hai trận cho tuyển Na Uy. Việc tiền đạo 25 tuổi liên tục phá lưới đối phương trong một thời gian ngắn đang khiến nhiều CĐV nhớ lại màn trình diễn xuất sắc ở mùa 2022-2023, khi anh ghi 52 bàn trong 53 trận và giúp Man City chinh phục cú ăn ba.

Trong trận đấu tối 18/9, do phạm lỗi với Haaland, Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 21. Tuy nhiên, Napoli vẫn chơi kiên cường trong thế 10 chống 11. Đội bóng Italy thậm chí giữ sạch lưới đến 11 phút đầu hiệp hai. Man City chỉ phá vỡ thế quân bình nhờ Haaland, người vừa chạy vừa đánh đầu sau pha chuyền bổng cự ly ngắn của Phil Foden. Đến phút 65, Jeremy Doku đột phá sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-0.

"Hiệp một diễn ra hơi tệ. Tôi không thể chạm bóng nhiều giữa các tuyến, nhưng Erling luôn có những pha chạy chỗ tốt như vậy. Điều quan trọng là sự kết nối. Cậu ấy dường như phá vỡ mọi kỷ lục và những gì cậu ấy đang làm là chưa từng có. Thật là một cầu thủ đáng kinh ngạc", Foden nói.

Trận thắng Napoli giúp Man City khởi đầu Champions League tốt hơn mùa trước, nơi họ hòa Inter 0-0 trên sân nhà. Bảy trận tiếp theo, Haaland và đồng đội sẽ gặp Monaco, Villarreal, Dortmund, Leverkusen, Real Madrid, Bodo/Glimt và Galatasaray.

Thanh Quý (theo Marca)