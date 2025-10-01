Haaland tiết lộ bí quyết 'giữ lửa' tình yêu

Tiền đạo Erling Haaland và bạn gái Isabel Johansen không cần những buổi hẹn sang trọng, mà chỉ cùng nhau chơi game Minecraft để duy trì tình cảm.

Haaland cho biết, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, những buổi tối lý tưởng của anh và Isabel thường gói gọn trong việc cùng nhau "xây nhà, trồng cây" trong Minecraft - trò chơi điện tử được phát triển và phát hành bởi Mojang Studio.

"Cô ấy cũng thích game, nên chúng tôi chơi Minecraft với nhau. Hoặc đôi khi về quê nhà Bryne rồi gọi bánh mỳ kebab để ăn tối", báo Anh Sunsport dẫn lời tiền đạo của Man City.

Erling Haaland và bạn gái Isabel Johansen dự lễ trao Quả Bóng Vàng 2023. Ảnh: EPA

Isabel, 22 tuổi, cũng là cầu thủ, từng chơi cho lò đào tạo Bryne - nơi cả hai gặp nhau từ thuở nhỏ. Họ hẹn hò từ khi Haaland chuyển sang Dortmund. "Cô ấy là người chủ động nhắn tin cho tôi. Cô ấy để mắt đến tôi trước, chứ không phải ngược lại", trung phong 25 tuổi kể.

Haaland và Isabel đón con trai đầu lòng hồi tháng 12/2024, và có thể sớm tổ chức hôn lễ. "Ở đám cưới, bạn muốn ăn thứ ngon nhất, với tôi thì đó hoàn toàn có thể là kebab", tiền đạo của Man City nửa đùa nửa thật.

Lịch thi đấu dày đặc của Man City khiến Haaland khó trọn vẹn vai trò làm cha. Anh thừa nhận sẽ phải bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của con trai vì trùng với ngày thi đấu. "Tôi nghĩ Pep Guardiola sẽ không vui nếu tôi xin nghỉ. Nhưng sau khi giải nghệ, tôi sẽ bù lại bằng cách có mặt ở mọi dịp", Haaland bày tỏ.

Haaland và bạn gái dự sự kiện Isabel Johansen mặc đồ xuyên thấu khi cùng tiền đạo Erling Haaland dự show thời trang ở Rome, Italy, ngày 15/7.

Haaland "bật chế độ hủy diệt" khi ghi 13 bàn cả cấp CLB lẫn ĐTQG từ đầu mùa. Kể từ khi đầu quân cho Man City năm 2022, tiền đạo người Na Uy đã có 133 bàn qua 153 trận, vượt qua Billy Gillespie và Fred Tilson để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 9 lịch sử CLB. Anh còn vượt qua Ole Gunnar Solskjaer để trở thành cầu thủ Na Uy ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh, với 93 bàn qua 103 trận.

Haaland còn vừa lập kỷ lục ở Champions League khi trở thành người cán mốc 50 bàn nhanh nhất, chỉ sau 49 trận, trong trận thắng Napoli 2-0 hồi đầu tháng.

Hôm nay 1/10, Haaland cùng các đồng đội làm khách trước Monaco ở lượt hai Champions League, rồi hành quân tới sân của Brentford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Hồng Duy (theo The Sun)