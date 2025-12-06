Haaland thừa nhận rơi vào bảng khó ở World Cup 2026

Tiền đạo Erling Haaland lo lắng, còn HLV Stale Solbakken tự tin Na Uy có thể giành 7 điểm ở vòng bảng World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ) ngày 5/12, Na Uy rơi vào bảng I với Pháp, Senegal và một trong ba đội vượt qua vòng play-off liên lục địa giữa Bolivia, Suriname và Iraq.

Trong đó, trận đấu được chờ đợi nhất là Na Uy gặp nhà vô địch World Cup 2018 Pháp. Nếu cùng ra sân, đây sẽ là lần đầu Haaland đụng độ Kylian Mbappe ở một trận đấu đội tuyển.

Erling Haaland mừng bàn thứ hai trong trận Na Uy thắng Italy 4-1 ở lượt cuối bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 16/11. Ảnh: AFP

Sau buổi lễ, Haaland chia sẻ ngắn gọn trên Snapchat: "Bảng đấu khó khăn". Tiền đạo người Na Uy không dự buổi lễ tại Mỹ do phải cùng Man City đấu Sunderland ở vòng 15 Ngoại hạng Anh hôm nay 6/12.

Trong khi đó, HLV Stale Solbakken tự tin vào khả năng đi tiếp, thậm chí với vị trí nhất bảng. "Pháp và Senegal là những đội mạnh", ông nói. "Chúng ta có thể đánh bại Senegal và Bolivia, và nếu đạt phong độ tốt nhất, có thể giành điểm trước Pháp. Tinh thần này là điều chúng tôi phải duy trì khi bước vào giải".

Chuyên gia bóng đá Trond Johannessen nhận định với VG: "Đây là bảng khó. Có thể tốt hơn, cũng có thể tệ hơn. Pháp là đội hàng đầu, là nhà vô địch và á quân trong hai kỳ World Cup gần nhất. Senegal khó đoán hơn, nhưng không có gì là chiến thắng dễ dàng cho Na Uy".

Cựu HLV Nils Johan Semb thì đánh giá đây là kết quả bốc thăm tích cực cho Na Uy. "Dĩ nhiên có những bảng đấu khác Na Uy có thể mong muốn hơn, nhưng cũng có những bảng cực kỳ khó mà chúng ta may mắn tránh được", ông cho biết.

Trợ lý HLV Kent Bergersen nói với TV 2: "Đây chắc chắn là một bảng đấu khó", trong khi chuyên gia Simen Stamso Moller bình luận: "Pháp là một trong những đội mạnh nhất thế giới, còn Senegal là một trong những phiên bản mạnh nhất của họ".

Haaland chia vui cùng HLV Stale Solbakken sau khi giành vé dự World Cup 2026. Ảnh: VG

Haaland và đồng đội vừa trải qua vòng loại lịch sử, khi giành nhất bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 24 điểm sau 8 trận. Họ sẽ lần đầu dự World Cup kể từ năm 1998, với thế hệ của những Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer hay Stale Solbakken - HLV đương nhiệm của đội.

Na Uy được đánh giá đang sở hữu "Thế hệ vàng". Ngoài Haaland, Na Uy còn có Martin Odegaard - đội trưởng của Arsenal, cùng nhiều cái tên đáng chú ý như Sander Berge (Fulham), Alexander Sorloth (Atletico), Ola Solbakken (từng đá cho Roma, Olympiacos), Antonio Nusa (RB Leipzig) hay Oscar Bobb (Man City).

Hồng Duy (theo VG)