Haaland giúp Na Uy đè bẹp Italy, giành vé dự World Cup 2026

ItalyTiền đạo Erling Haaland lập cú đúp trong một phút giúp Na Uy thắng ngược 4-1 trên sân Italy ở lượt cuối và giành nhất bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Với kết quả này, Na Uy có 24 điểm sau 8 trận và giành vé dự World Cup sau 28 năm. Lần gần nhất Na Uy dự một giải đấu lớn là World Cup 1998, từ thế hệ của những Tore Andre Flo, cựu tiền đạo Man Utd Ole Gunnar Solskjaer hay Stale Solbakken - HLV đương nhiệm của đội. Khi đó, họ xếp trên Morocco, Scotland và chỉ đứng sau Brazil. Nhưng vào vòng 1/8, Na Uy thua Italy 0-1.

Italy thì cán đích nhì bảng và phải đá play-off tranh vé World Cup lần thứ ba liên tiếp. Tại vòng loại World Cup 2018, sau khi đứng thứ hai vòng bảng sau Tây Ban Nha, họ thua Thụy Điển chung cuộc 0-1. Đến vòng loại World Cup 2022, sau khi đứng thứ hai vòng bảng sau Thụy Sĩ, thầy trò cựu HLV Roberto Mancini thua Bắc Macedonia 0-1.

Lễ bốc thăm play-off tranh vé vớt World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 20/11, với Italy thuộc nhóm hạt giống. Họ sẽ được thi đấu trên sân nhà ở bán kết ngày 26/3/2026, nhiều khả năng tại New Balance Arena ở Bergamo. Nếu thắng, Italy sẽ vào chung kết ngày 31/3, với việc được thi đấu trên sân nhà hay sân khách tùy thuộc vào kết quả bốc thăm.

Tuyển Na Uy ăn mừng tấm vé tới World Cup 2026. Ảnh: VG

Dù được thi đấu trên sân nhà San Siro, việc phải thắng cách biệt ít nhất 9 bàn để chiếm đỉnh bảng của Na Uy được xem như nhiệm vụ gần như bất khả thi với Italy. Vì thế, mục tiêu vừa tầm hơn với "Azzurri" là phục hận thất bại 0-3 tại Oslo ở lượt đi.

Đoàn quân dưới trướng Gennaro Gattuso nhập cuộc hứng khởi và mở tỷ số ngay phút 11. Từ pha phối hợp trong vòng cấm, Francesco Pio Esposito - cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan - xoay người dứt điểm tung lưới thủ thành Orjan Nyland.

Với 20 tuổi 141 ngày, Esposito trở thành cầu thủ trẻ thứ tư chạm mốc ba bàn cho Italy, sau Giuseppe Meazza (19 tuổi, 191 ngày), Mario Corso (20 tuổi, 71 ngày) và Gianni Rivera (20 tuổi, 84 ngày).

Erling Haaland mừng bàn thứ hai trong trận Na Uy thắng Italy 4-1 ở lượt cuối bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 16/11. Ảnh: AFP

Nhưng đây là tất cả những gì chủ nhà làm được. Na Uy bắt đầu màn ngược dòng ở phút 63, khi Antonio Nusa xộc vào vòng cấm rồi sút từ góc hẹp tung nóc lưới Italy.

Phút 78, Oscar Bobb tạt từ cánh trái để Erling Haaland đá nối bằng chân trái cận thành, khiến Gianluigi Donnarumma - đồng đội ở Man City - chạm bóng cũng không thể cản phá. Ngay pha lên bóng chỉ một phút sau, trung phong Na Uy đệm chéo góc và hoàn tất cú đúp.

Ngày thi đấu thăng hoa của Na Uy khép lại ở phút bù giờ thứ ba, khi cầu thủ vào sân thay người Jorgen Strand Larsen ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1.

Hồng Duy