Haaland: 'Gặp Man Utd là cơ hội hoàn hảo để xoay chuyển tình thế'

AnhTiền đạo Erling Haaland thừa nhận Man City khởi đầu mùa giải tệ hại, và xem trận gặp đội bóng đang có phong độ thấp Man Utd ở vòng bốn Ngoại hạng Anh là cơ hội để tìm lại phong độ.

"Chúng tôi đã thua hai trận liên tiếp, điều đó quá tệ", Haaland nói với Viaplay ngày 11/9. "Chúng tôi phải tìm cách trở lại chiến thắng. Không thể để mất điểm thêm nữa khi có quá nhiều đội mạnh. Derby với Man Utd là cơ hội hoàn hảo để xoay chuyển tình thế".

Man City khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025-2026 tưng bừng với chiến thắng 4-0 trên sân Wolves. Nhưng hai vòng tiếp theo, họ lần lượt thua Tottenham 0-2, Brighton 1-2 và tụt xuống thứ 13.

Đây là lần đầu Man City thua hai trong ba vòng đầu Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2004-2005, khi họ cán đích thứ 8. Chỉ có một đội từng thua hai trong ba trận đầu tiên mà vẫn vô địch, là Man Utd mùa 1992-1993.

Erling Haaland (trái) và Rodri thất vọng sau trận Man City thua Tottenham ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 23/8/2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, Man Utd đang đứng thứ 9 với bốn điểm. Họ khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-1 trước Arsenal, hòa Fulham 1-1 rồi thắng nhọc Burnley 3-2. Bên cạnh đó là việc bị đội hạng Tư Grimsby loại tại Cup Liên đoàn Anh.

"Thua trận chẳng hay ho gì, nó khiến bạn bực bội", Haaland nhấn mạnh sự quyết tâm. "Chúng tôi phải biến sự tức giận đó thành động lực để đá tốt hơn ở trận tiếp theo. Tôi mong đợi toàn đội sẽ thể hiện đẳng cấp cao nhất".

Tương tự Haaland, HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City khởi đầu chưa đạt kỳ vọng, đồng thời khẳng định bản thân không sống nhờ vào hào quang quá khứ. "Tôi không ở đây chỉ vì những gì đã làm được", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh ."Nếu không thành công, tôi sẽ bị sa thải. Tôi muốn gánh trách nhiệm, làm đôi vai mình to hơn để san sẻ sức nặng với các cầu thủ.

Guardiola, vừa gia hạn tới 2027, bày tỏ khát khao tái thiết sau khi bước sang mùa thứ 10 dẫn dắt Man City. "Tôi tự hào khi gắn bó một thập kỷ, nhưng vẫn muốn giúp đội bóng giành thêm nhiều thành công", ông cho biết.

Gianluigi Donnarumma trong buổi tập đầu tiên cùng Man City ngày 11/9. Ảnh: Man City

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, Man City tuyển mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma với tổng phí 46 triệu USD, đồng thời đẩy Ederson sang Fenerbahce với giá 16 triệu USD. Tân binh Italy nhiều khả năng sẽ bắt chính ngay trận derby. "Donnarumma có những phẩm chất riêng, chúng tôi không đòi hỏi cậu ấy phải chơi giống hệt Ederson", Guardiola bày tỏ.

HLV 54 tuổi đánh giá cao tầm vóc và kinh nghiệm của Donnarumma - thủ môn thi đấu đỉnh cao trong màu áo AC Milan, PSG và tuyển Italy trong một thập kỷ qua. "Donnarumma cao lớn, giàu cá tính và là chỗ dựa cho đồng đội ở những trận đấu lớn. Chắc chắn sẽ có lúc cậu ấy phải nhận bàn thua, nhưng quan trọng là sự hiện diện và sự tự tin mà Donnarumma mang lại", Guardiola cho biết.

HLV của Man City cũng tri ân những công thần đã rời sân Etihad ở kỳ chuyển nhượng mùa hè như Ederson, Ilkay Gundogan (sang Galatasaray), Manuel Akanji (sang Inter Milan). "Không thể tưởng tượng nổi chúng tôi đã làm được những gì nếu không có họ. Nhưng giờ là lúc hướng về phía trước, và Donnarumma chính là mảnh ghép quan trọng cho hành trình mới", Guardiola khẳng định.

Hồng Duy tổng hợp