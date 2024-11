Guardiola: 'Tôi gia hạn vì Man City thua bốn trận liên tiếp'

AnhTheo HLV Pep Guardiola, việc Man City đang gặp khó khăn, trong đó có việc thua bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường, khiến ông quyết định gia hạn hai năm với CLB.

"Tôi cảm thấy mình không thể rời đi lúc này, đơn giản là vậy", Guardiola nói trong cuộc phỏng vấn với City Studios sau khi ký hợp đồng mới với chủ sân Etihad. "Đừng hỏi tôi lý do tại sao. Có lẽ bốn trận thua liên tiếp là lý do và tôi cảm thấy mình không thể rời đi. Tôi cảm thấy CLB vẫn muốn có tôi hoặc thực tế là chúng tôi vẫn muốn gắn bó với nhau và đó là lý do tôi gia hạn".

Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất dưới triều đại Guardiola, khi thua bốn trận liên tiếp trước quãng nghỉ quốc tế. Trải qua 940 trận và 17 năm làm HLV, kể từ thời ở Barca B năm 2007, đây là lần đầu Guardiola gặp mạch thua dài đến vậy. Còn với Man City, đây là điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 8/2006 dưới thời Stuart Pearce.

Man City thông báo HLV Pep Guardiola gia hạn hai năm ngày 21/11. Ảnh: Man City

Với bản hợp đồng mới ký, Guardiola sẽ gắn bó với Man City đến năm 2027, trở thành nhà cầm quân gắn bó lâu thứ hai ở CLB kể từ Thế chiến thứ Hai, chỉ sau cố HLV Les McDowall - người dẫn dắt đội giai đoạn 1950-1963.

Theo Guardiola, thành công là lý do quan trọng khác khiến ông gắn bó lâu như vậy với Man City. "Nếu không, tôi sẽ không ở lại 11 năm, thậm chí không ở đây, nơi mà tôi cảm thấy được yêu thương", HLV 53 tuổi bày tỏ. "Tôi hạnh phúc khi được làm HLV của Man City. Tôi từng nói rồi, thời điểm tôi không còn cảm giác đó, ngay cả khi còn hợp đồng, tôi sẽ thông báo ra đi".

Guardiola dẫn dắt Man City từ 2016, giúp CLB đoạt sáu Ngoại hạng Anh, hai Cup FA, bốn Cup Liên đoàn, ba Siêu Cup Anh, một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup. Ông còn cùng các học trò tạo ra nhiều kỷ lục, như trở thành CLB đầu tiên cán mốc 100 điểm tại Ngoại hạng Anh (mùa 2017-2018), CLB đầu tiên đoạt bốn danh hiệu quốc nội trong một mùa (2018-2019) hay CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp. Qua 490 trận dưới trướng Guardiola, Man City thắng 353 với tỷ lệ 72%, ghi 1.200 bàn, trung bình 2,45 bàn mỗi trận. Bản thân ông được xem là HLV thành công nhất lịch sử CLB.

HLV Pep Guardiola chụp ảnh sau khi gia hạn với Man City. Ảnh: Man City

Theo Guardiola, việc Man City có ban lãnh đạo ổn định, vận hành tốt ở mọi cấp độ, và sở hữu những cầu thủ chất lượng là những lý do khác giúp ông thành công. Ông cũng cảm ơn Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, Giám đốc thể thao Txiki Begiristain, các thành viên, cầu thủ và người hâm mộ Man City vì hành trình chín năm qua.

"Man City có ý nghĩa rất lớn với tôi", Guardiola nói. "Đây là mùa giải thứ chín và tôi có cảm giác rất đặc biệt với CLB. Tôi có mọi thứ mà một HLV mong muốn ở CLB, và tôi trân trọng điều đó. Hy vọng chúng tôi có thể đoạt thêm nhiều danh hiệu".

Ngày 23/11, Man City sẽ tiếp Tottenham ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Ba ngày sau, họ sẽ đối đầu Feyenoord ở lượt 5 Champions League.

Hồng Duy