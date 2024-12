Hà Nội yêu cầu các giải chạy kết thúc trước 8h

Thành phố Hà Nội yêu cầu các giải chạy có thời gian xuất phát sớm nhằm hoàn trả đường cho người dân trước 8h và tránh ảnh hưởng đến trung tâm phố cổ.

Văn phòng UBND TP Hà Nội ngày 18/12 phát văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó chủ tịch thành phố Vũ Thu Hà thống nhất về việc tổ chức các giải Marathon và Half Marathon năm 2025, theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao.

Dựa trên kết quả năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất các yêu cầu cho năm 2025, bao gồm việc sắp xếp thời gian tổ chức các giải cách nhau 15 đến 20 ngày (trừ các giải quy mô cấp quận) và đảm bảo cung đường không ảnh hưởng đến trung tâm phố cổ.

Các giải chạy phải xuất phát sớm để hoàn trả các tuyến đường cho người dân trước 8h, đồng thời nâng tiêu chuẩn thời gian chạy Marathon tối đa lên trước 5h30 (hiện tại là 6h) nhằm rút ngắn thời gian cấm đường. Các đoạn đường cấm không có lộ trình thay thế cần thực hiện đóng, mở linh hoạt.

Các vận động viên xuất phát tại giải VnExpress Marathon Hà Nội Midnight - Hyundai Thanh Cong Cup 2024, hôm 23/11. Ảnh: Hoàng Phong

Cơ quan chức năng sẽ đánh giá năng lực tổ chức của các đơn vị, lộ trình đường chạy, đồng thời dự báo các vấn đề dân sinh và khống chế số lượng người tham gia tương ứng với quy mô đường chạy, cùng các giải pháp về giao thông và y tế.

Các đơn vị tổ chức cần tăng cường truyền thông về các tuyến đường cấm đến từng tổ dân phố, khu dân cư có lộ trình đi qua, giúp người dân chủ động trong sinh hoạt và có phương án thay thế. Ngoài ra, ban tổ chức phải có phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự và y tế, đảm bảo giải diễn ra an toàn. Công tác vệ sinh môi trường tại các cung đường cũng sẽ được nâng cao so với các năm trước, với việc thu dọn nhanh chóng sau khi sự kiện kết thúc.

Năm 2024 có 8 giải Marathon và Half Marathon diễn ra tại Hà Nội, thu hút từ 10.000 đến 17.000 người tham gia và khoảng 1.300 đến 1.500 người tham gia tổ chức. Khoảng 70% vận động viên tham gia đến từ các tỉnh, thành phố và quốc gia khác, với hơn 50% trong số đó có người đi cùng, tăng thêm khoảng 35% số lượng khách đến Hà Nội tham dự các giải.

Theo thành phố, các giải chạy mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế địa phương, góp phần tăng doanh thu trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, tham quan, giải trí, mua sắm, lưu trú và vận chuyển tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các giải chạy cũng cải thiện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời quảng bá văn hóa và con người của Thủ đô qua các cung đường chạy lịch sử.

Các giải Marathon có các cự ly: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km, 3 km và 1.5 km; còn các giải Half Marathon có cự ly 21 km, 10 km, 5 km, 3 km và 1.5 km. Cung đường chạy đã được Hiệp hội Điền kinh Thế giới và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo lường và xác nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến năm 2025 có 8 giải Marathon và Half Marathon, tuy nhiên đến nay chỉ có giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight đáp ứng được yêu cầu mới.

Võ Hải