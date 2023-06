Hà Nội trong những ngày nắng nóng

Phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) vắng người qua lại lúc 13h ngày 3/6, thời điểm nắng nóng cực đỉnh, khoảng 37 độ C. Dịp cuối tuần, các tuyến phố quanh Hồ Gươm thường cấm xe để phục vụ phố đi bộ, tuy nhiên cả dãy phố đều vắng người.

Miền Bắc đang trải qua tuần nắng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn. Nóng nhất là ngày 31/5 và 1/6. Trạm Mường La (Sơn La) ngày 31/5 ghi nhận 43,3 độ C - cao nhất trong tháng 5 từ trước tới nay. Một ngày sau kỷ lục này bị xô đổ khi trạm này nóng 43,8 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, diện nắng nóng thu hẹp dần và chấm dứt vào ngày 5/6.