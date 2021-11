Hà Nội rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Trước đó, người đã tiêm mũi một vaccine AstraZeneca ở Hà Nội phải chờ tới 8 tuần trở lên mới tiêm mũi hai. Phương án rút ngắn này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất, theo CDC Hà Nội.

Đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19. Theo đó, với vaccine AstraZeneca, Viện đề nghị triển khai tiêm trả mũi hai sau mũi một từ 4 tuần trở lên.

Cuối tháng 9, trong công văn trả lời đề xuất của tỉnh Long An và Sở Y tế TP HCM, Bộ Y tế cho phép các địa phương tự quyết định việc rút ngắn khoảng cách hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca, song phải dựa trên khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhà sản xuất.

Tiêm vaccine AstraZeneca ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

AstraZeneca là vaccine Covid-19 đầu tiên được cấp phép và sử dụng tại Việt Nam. Hiện, chiến dịch tiêm chủng tại Việt Nam đang sử dụng chủ yếu loại vaccine này. Theo Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine AstraZeneca cho thấy, sau khi tiêm mũi một, từ ngày thứ 22 hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt 69,2%; sau khi tiêm mũi hai dưới 6 tuần đạt 55,1%; sau 6-8 tuần đạt 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%.

Mũi hai nên được tiêm trong khoảng 4-12 tuần sau tiêm mũi một, theo nhà sản xuất. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm mũi hai vaccine AstraZeneca sau 8-12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi một.

Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bố hơn 11,4 triệu liều vaccine (số liệu từ cổng thông tin tiêm chủng quốc gia). Đến sáng 14/11, thành phố tiêm được 11,04 triệu liều cho hơn 6,11 triệu người, trong đó, 4,9 triệu người đã tiêm đủ hai mũi.

CDC Hà Nội cho biết, tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 mũi một cho người dân từ 18 tuổi trở lên đã đạt khoảng 93% tuy nhiên chỉ mới gần 70% số này được tiêm đủ hai mũi. Đặc biệt, ở nhóm người trên 50 tuổi, tiêm vaccine mũi một và mũi hai lại thấp hơn các nhóm khác.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết hiện còn khoảng một triệu người trên 50 tuổi tại thành phố đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi hai, bắt đầu từ ngày 15/11.