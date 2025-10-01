Hà Nội ngập - ai sẽ quyết định cho học sinh nghỉ ở nhà?

Sở Giáo dục, địa phương, nhà trường hay chính cha mẹ mới là người cần chủ động quyết định?

Cơn mưa lớn sáng 30/9 tại Hà Nội khiến nhiều phụ huynh rơi vào tình huống khó xử: Đưa con đi học hay cho con nghỉ ở nhà.

Trong khi một số người bức xúc vì cho rằng ngành giáo dục phản ứng chậm chạp, thông báo nghỉ học vào thời điểm... trời đã tạnh, thì cũng có ý kiến cho rằng quyết định này không thể lúc nào cũng trọn vẹn với tất cả mọi người.

Ông Nguyễn Vân Nga (70 tuổi) đội mưa, cõng cháu khoảng 500 m, từ trường Tiểu học Đại Từ để về chung cư số 1 Nguyễn Cảnh Dị. Ảnh: Huy Mạnh

Một phụ huynh cho rằng Sở Giáo dục nên phân quyền cho địa phương, thậm chí cho từng hiệu trưởng, để linh hoạt xử lý theo tình hình thực tế. Ngược lại, có phụ huynh lại nhấn mạnh: Chính cha mẹ mới là người phải cân nhắc và quyết định cho con nghỉ học hay không, tùy theo điều kiện đi lại, an toàn của gia đình.

Vậy, trong những tình huống bất thường như mưa bão, ai mới là người quyết định việc học sinh nghỉ học?