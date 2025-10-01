Hà Nội ngập - ai sẽ quyết định cho học sinh nghỉ ở nhà?

Cơn mưa lớn sáng 30/9 tại Hà Nội khiến nhiều phụ huynh rơi vào tình huống khó xử: Đưa con đi học hay cho con nghỉ ở nhà.
Trong khi một số người bức xúc vì cho rằng ngành giáo dục phản ứng chậm chạp, thông báo nghỉ học vào thời điểm... trời đã tạnh, thì cũng có ý kiến cho rằng quyết định này không thể lúc nào cũng trọn vẹn với tất cả mọi người.
Một phụ huynh cho rằng Sở Giáo dục nên phân quyền cho địa phương, thậm chí cho từng hiệu trưởng, để linh hoạt xử lý theo tình hình thực tế. Ngược lại, có phụ huynh lại nhấn mạnh: Chính cha mẹ mới là người phải cân nhắc và quyết định cho con nghỉ học hay không, tùy theo điều kiện đi lại, an toàn của gia đình.
Vậy, trong những tình huống bất thường như mưa bão, ai mới là người quyết định việc học sinh nghỉ học?
Sở Giáo dục Hà Nội: Cho nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ
Trước bức xúc của phụ huynh vì quyết định nghỉ học không kịp thời khi có ngập lụt, Sở Giáo dục cho rằng việc này cần phải cân nhắc kỹ, và do các hiệu trưởng chủ động.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 1/10 cho biết trong các đợt mưa bão, chủ trương của Sở là để các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi ngập lụt. Vì vậy, việc cho học sinh nghỉ học hôm qua sẽ do các hiệu trưởng quyết định, căn cứ tình hình thực tế.
"Việc bất ngờ cho nghỉ khi giờ học cận kề, nhiều gia đình đang đưa con tới trường cũng sẽ khiến phụ huynh gặp rắc rối, khó tìm người trông con. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai", vị này nhìn nhận.
Vị này cho rằng sáng 30/9, tuy trời mưa lớn song tầm 6-8h - khoảng thời gian hầu hết bố mẹ đưa con đi học - số điểm ngập được ghi nhận "rất ít". Đến buổi trưa, khi học sinh đã đến trường mà thông báo nghỉ toàn thành phố sẽ đột ngột.
"Quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ", theo lãnh đạo Sở.