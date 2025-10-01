Phụ huynh bức xúc vì 'ngành giáo dục Hà Nội phản ứng chậm chạp'

Nhiều phụ huynh tỏ ra khó hiểu khi sáng 30/9 mưa lớn, ngập diện rộng, các trường vẫn yêu cầu học sinh đến lớp nhưng khi mưa đã hết, họ nhận tin con được nghỉ ngày hôm sau.

Anh Ngô Bá Lục, ở Vĩnh Tuy, có hai con học lớp 12 và lớp 8 cho rằng "Sở Giáo dục Hà Nội đã phản ứng quá chậm chạp và không đúng tinh thần chuyển đổi số quốc gia".

Theo phụ huynh này, nhiều ngày qua, mạng xã hội và nhiều kênh truyền thông của cơ quan chức năng và chuyên gia cập nhật từng giờ về thời tiết, cảnh báo để người dân chuẩn bị. "Dự báo hai ngày sau bão số 10, Hà Nội sẽ mưa lớn, nhưng Sở không có động thái cho học sinh nghỉ học", ông bố hai con bức xúc.

Bình thường, hai con anh Lục tự đến trường bằng xe buýt. Sáng 30/9, con trai lớn tan học lúc 11h, đến 12h mới ra được điểm chờ xe nhưng đứng 30 phút không có xe. Gọi xe ôm công nghệ và đi nhiều điểm buýt vẫn không tìm được phương tiện, đành gọi anh Lục.

Anh bắt đầu đi đón con lúc 13h30 nhưng 18h30 mới về được đến nhà. Nhiều đoạn ngập sâu, anh phải cõng con nhỏ trên lưng, gửi xe rất xa. "Cả Hà Nội ngổn ngang trong biển nước, thật kinh khủng", anh Lục nói.

Anh đề xuất Sở Giáo dục nên phân quyền cho phường, xã, thậm chí cho hiệu trưởng các trường, căn cứ tình hình thời tiết thực tế để quyết định việc nghỉ học.

"Hà Nội rộng, có nơi mưa ngập nặng nhưng vùng khác vẫn nắng ráo. Nếu cho toàn thành phố nghỉ thì lãng phí, còn không nghỉ thì học sinh vùng ngập lại khổ", anh Lục nói.

Ông Nguyễn Vân Nga (70 tuổi) đội mưa, cõng cháu khoảng 500 m, từ trường Tiểu học Đại Từ để về chung cư số 1 Nguyễn Cảnh Dị. Ảnh: Huy Mạnh

Chiều cùng ngày, sau gần hai giờ lội nước, chị Hồng Hoa, 35 tuổi, ở phường Nghĩa Đô mới đón được con trai lớp 2 về nhà.

Sáng 30/9, chị dậy sớm nghe mưa xối xả, chờ thông báo nghỉ học nhưng không thấy. Dù chỉ cách trường hơn hai km, hai mẹ con mất gần một giờ di chuyển. Đến nơi, con lại được thông báo học online, học sinh nào trót đến trường tiếp tục học trên lớp. "Tại sao trường không ra quyết định này từ đầu giờ sáng để phụ huynh và các con đỡ khổ?", chị Hoa ý kiến.

Buổi chiều, bà mẹ xin nghỉ làm từ 14h để về đón con. "Về đến nhà thì nhận tin mai nghỉ học, trong khi mưa đã ngớt. Hôm ngập nặng thì đi, mai đường rút bớt lại cho nghỉ, thật khó hiểu", chị nói.

Hai ngày qua, Hà Nội dù không nằm trên đường đi của tâm bão Bualoi nhưng mưa lớn liên tục. Các đợt mưa chỉ cách nhau khoảng 15-30 phút làm phát sinh 82 điểm ngập úng chủ yếu ở nội đô và cửa ngõ phía Tây, giao thông hỗn loạn. Sáng 30/9, một số trường đã cho học sinh nghỉ hoặc đón học sinh muộn. Tuy nhiên, nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô vẫn giữ lịch học bình thường.

Trường THCS Cổ Nhuế 2, phường Đông Ngạc, phải nhờ lực lượng quân đội dùng xe chuyên dụng chở học sinh tới điểm khô ráo để phụ huynh đón con vào buổi trưa. Tới chiều, giao thông vẫn bị chia cắt khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc đưa con về nhà.

Tối cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương thông báo tất cả trường mầm non, phổ thông ở thủ đô với khoảng 2,3 triệu học sinh sẽ nghỉ học ngày 1/10 vì mưa lớn, đi lại khó khăn.

Các học sinh trường con chị Hồng ngồi làm bài tập trên xe trong lúc tắc đường, từ trường về nhà, tối 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Nguyễn Thị Hằng, 45 tuổi, ở Đống Đa, lại cho rằng quyết định của Sở Giáo dục Hà Nội là có cơ sở. Sáng qua, đường Hà Nội chưa ngập, tắc nghiêm trọng, nhiều xe vẫn lưu thông. Các doanh nghiệp cũng không có thông báo cho nhân viên nghỉ làm. "Nếu bố mẹ đi làm, con được nghỉ phụ huynh sẽ than là quyết định bất ngờ, không biết gửi con ở đâu", chị nói.

Sáng 30/9, chị Hằng chủ động cho cả hai con nghỉ học, mình cũng nghỉ làm vì mưa lớn trong khi trường cách nhà 5 km.

Chị cho rằng chính bố mẹ mới là người phải đưa ra quyết định trong trường hợp này, phù hợp với điều kiện của gia đình mình.

"Bố mẹ không sáng suốt, không chủ động được thì đừng nên trách trường, trách Sở", chị nói.

