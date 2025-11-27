Hà Nội lạnh, khô dịp VnExpress Marathon Hanoi Midnight

Thời tiết Hà Nội rạng sáng 30/11 được dự báo lạnh sâu, độ ẩm vừa phải, tạo điều kiện thuận lợi để runner chinh phục đường đua VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cuối tuần này Hà Nội tạnh ráo, ban ngày có nắng. Nhiệt độ dao động 13-25 độ C, độ ẩm trung bình khoảng 54%, gió nhẹ. Trạng thái này dự kiến duy trì trong hai ngày phát bib và sáng sớm 30/11 - thời điểm giải diễn ra.

VĐV bốn cự ly lần lượt xuất phát từ 0h05 đến 2h30, trùng thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày, khoảng 13-15 độ C. Runner tất cả cự ly sẽ thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh đặc trưng về đêm mùa cuối thu Hà Nội. Nền nhiệt thấp giúp thân nhiệt ổn định, hạn chế mất nước nhanh, hỗ trợ duy trì nhịp tim ổn định trong suốt quá trình vận động.

Tuy vậy, không khí lạnh có thể khiến cơ bắp dễ co cứng, làm giảm biên độ vận động, tăng nguy cơ chấn thương hoặc chuột rút. Runner được khuyến nghị dành nhiều thời gian hơn cho khởi động, tập trung làm nóng các nhóm cơ lớn ở chân, hông, lưng trước khi vào vạch xuất phát.

Độ ẩm không quá thấp nhưng vẫn có thể gây mất nước nếu chủ quan. VĐV nên duy trì thói quen bổ sung nước và điện giải đều đặn theo từng chặng, không chờ đến khi khát mới uống và không bỏ qua bất kỳ trạm tiếp nước nào trên đường đua.

VĐV Trịnh Quốc Lượng tiếp nước tại trạm ở Giải chạy đêm Hà Nội 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm nay, lộ trình giải chạy đêm Hà Nội có nhiều thay đổi, nhất là ở hai cự ly dài. Tất cả VĐV xuất phát trên phố Quang Trung. Cự ly 21km vẫn chủ yếu chạy trong nội đô, trong khi 42km được điều chỉnh hướng về cầu Đông Trù thay vì chạy quanh hồ Tây như mùa trước. Sự thay đổi này giúp đường đua đa dạng hơn về không gian, đồng thời phân bổ mật độ VĐV hợp lý trên các tuyến.

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia và tối ưu tổ chức, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 phối hợp các cơ quan chức năng triển khai phương án điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Từ tối 29/11, các tuyến đường quanh khu vực xuất phát trên phố Quang Trung và Trần Nhân Tông bị hạn chế hoàn toàn phương tiện. Phố Quang Trung, đoạn từ Nguyễn Du đến Trần Nhân Tông, sử dụng toàn bộ mặt đường từ 18h đến 9h hôm sau. Các phố Trần Nhân Tông, Trần Xuân Soạn, Thi Sách, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự... cũng được phân luồng tương tự, chủ yếu trong khung 23h30-3h30, nhằm dành không gian cho khu vực xuất phát và đón VĐV về đích.

Khu vực cầu Vĩnh Tuy, Đàm Quang Trung, Cổ Linh được phân luồng từ 0h đến 2h30. Một số đoạn sử dụng toàn bộ mặt đường, số khác chỉ khai thác một làn hoặc phần đường bên phải để giảm ảnh hưởng đến giao thông chung. Trên cầu Vĩnh Tuy, phương tiện lưu thông qua làn xe máy sẽ được tách riêng với đường chạy của VĐV.

Cổng xuất phát giải năm ngoái đặt trên đường Quang Trung. Ảnh: VnExpress Marathon

Khu vực cầu Long Biên và Hàng Đậu - Hàng Than - Hàng Giấy - Đồng Xuân - Nguyễn Khắc Nhu bắt đầu hạn chế giao thông trong khoảng 0h45 - 05h00. Nhiều tuyến chỉ sử dụng 50% mặt đường hướng bên phải; riêng cầu Long Biên dùng hoàn toàn làn xe cơ giới theo chiều từ Hoàn Kiếm sang Bồ Đề.

Từ khoảng 1h00 - 6h00, nhóm đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Liễu Giai - Vạn Phúc - Kim Mã - Sơn Tây - Ông Ích Khiêm - Lê Hồng Phong - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng - Phùng Hưng... sẽ được phân luồng linh hoạt. Phần lớn các tuyến sử dụng nửa mặt đường hoặc làn sát dải phân cách, đảm bảo vừa có không gian cho VĐV vừa duy trì lưu thông cơ bản.

Đến 1h30 - 3h15, các đường trung tâm quanh hồ Gươm và phố cổ như Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Khay, Tràng Thi... tiếp tục được hạn chế. Nhiều đoạn cho phép dùng 100% mặt đường, đặc biệt khu vực hồ Gươm để phục vụ đường chạy cự ly 21km và 42km.

Giai đoạn cuối, từ 1h45 - 6h00, phố Nhà Chung - Lý Quốc Sư - Hàng Mành - Hàng Nón - Đường Thành - Cửa Đông - Lý Nam Đế - Trần Phú - Điện Biên Phủ... áp dụng phương án thu hẹp một phần lòng đường, chủ yếu là làn bên phải theo các chiều di chuyển.

Runner cần lưu ý lộ trình để di chuyển đến địa điểm thi đấu đúng giờ. Ban tổ chức khuyến khích VĐV sử dụng xe công nghệ. Mã ưu đãi từ Grab đã được gửi về email VĐV.

Lan Anh