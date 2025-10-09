Hà Nội đêm qua bước chạy runner VnExpress Marathon

Giải chạy đêm Hà Nội ra đời năm 2020, tiên phong đưa vận động viên khám phá Hà Nội hoàn toàn trong khung giờ đêm. Giải thường diễn ra cuối tháng 11, khi không khí lạnh cuối thu, đầu đông gõ cửa đất kinh kỳ.
Năm nay, giải mang tên VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, sau khi ban tổ chức công bố mối hợp tác với thương hiệu thể thao Puma.
Lộ trình năm nay chưa được công bố. Nhưng với lịch sử nhiều năm tổ chức, VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma luôn đưa vận động viên qua những công trình biểu tượng của thành phố như Cầu Long Biên, Tràng Tiền Plaza, Nhà thờ Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Vận động viên chạy trên đường Phan Đình Phùng, nơi được mệnh danh là con phố đẹp nhất Hà Nội vào mùa thu với hai hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trên đường này, runner sẽ chạy qua cổng Hoàng thành Thăng Long, Nhà thờ Cửa Bắc...
Cột cờ Hà Nội hiện lên uy nghi trong đêm. Một số runner cho biết hình ảnh biểu tượng này đã tiếp thêm sức mạnh cho họ trong lúc thi đấu.
Tháp chuông Nhà thờ Lớn Hà Nội đầy rêu phong. Phía xa, từ phố Nhà Chung rẽ sang phố Nhà Thờ, hàng nghìn runner các cự ly sải bước.
Trụ sở HĐND UBND Thành phố Hà Nội sáng rực trong đêm, phản chiếu ánh đèn vàng trên những hàng cây. Dòng người chạy qua đây như một biểu tượng cho nhịp sống hiện đại, năng động, hòa cùng vẻ trang nghiêm của kiến trúc Thủ đô.
Trên cầu Vĩnh Tuy, ánh đèn đêm phản chiếu xuống sông Hồng tạo nên bức tranh lộng lẫy của đêm Hà Nội. Các vận động viên 21 và 42km chạy qua cầu này, nối phường Vĩnh Tuy và phường Long Biên.
Ô Quan Chưởng, cửa ngõ trấn giữ phía Đông khi phố cổ, như nhắc lại câu chuyện nghìn năm của Thăng Long. Chạy qua đây, runner vừa chứng kiến hàng quán đêm đang dọn dẹp sau một ngày kinh doanh, vừa gặp các tiểu thương chuẩn bị cho buổi họp chợ sớm.
Phạm Thị Hồng Lệ và các runner chạy ngang qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Hùng Vương. Khu vực này thoáng đãng, đi qua Phủ Chủ tịch, đền Quán Thánh.
Nhà hát lớn Hà Nội, công trình biểu tượng cho văn hoá nghệ thuật của Thủ đô, nằm trên phố Tràng Tiền. Tòa nhà hơn 120 năm tuổi này mang phong cách Tân cổ điển, chịu ảnh hưởng từ kiến trúc châu Âu thế kỷ 19-20.
Vườn hoa Lý Thái Tổ, một khoảng xanh giữa trung tâm, đối diện Hồ Gươm và nằm kế Bưu điện thành phố.
Khi đồng hồ điểm 0h đêm 30/11 tới, VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ lại thắp sáng những khung cảnh đầy chiều sâu của Thủ đô. Mỗi bước chân runner sẽ điểm tô vẻ năng động, bền bỉ cho thành phố.
Giải hiện bán vé giai đoạn Late. Runner quan tâm đăng ký tại đây.
Hải Long
Ảnh: VnExpress Marathon