Hà Nội đêm qua bước chạy runner VnExpress Marathon

Giải chạy đêm Hà Nội ra đời năm 2020, tiên phong đưa vận động viên khám phá Hà Nội hoàn toàn trong khung giờ đêm. Giải thường diễn ra cuối tháng 11, khi không khí lạnh cuối thu, đầu đông gõ cửa đất kinh kỳ.

Năm nay, giải mang tên VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, sau khi ban tổ chức công bố mối hợp tác với thương hiệu thể thao Puma.