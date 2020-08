Hà Nội có ba thí sinh diện F2

Một thí sinh ở quận Ba Đình và hai em ở Hoàng Mai thuộc diện F2, không được thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8-10/8.

Thông tin trên được ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đưa ra ngày 6/8. Hiện Hà Nội chưa ghi nhận thí sinh nào diện F1 (tiếp xúc gần với người mắc Covid-19). Ba thí sinh diện F2 (tiếp xúc gần với F1) sẽ tham gia thi đợt hai theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Quang cho biết, ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành bốn nhóm F0, F1, F2 và đối tượng khác đến trước ngày 8/8.

Năm nay, Hà Nội có gần 80.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại 143 điểm thi. Hiện các điểm thi đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, phương tiện phòng chống dịch như nước rửa tay, khẩu trang dự phòng để cấp phát trong trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên có nhu cầu.

Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã bố trí tại mỗi điểm thi ít nhất 5 cán bộ y tế để phối hợp đo thân nhiệt cho thí sinh lúc đầu giờ các buổi thi và sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất thường. Các điểm thi ở Hà Nội đều đã chuẩn bị xong hai phòng thi dự phòng cùng lực lượng cán bộ coi thi, giám sát. Khi thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác, các điểm thi chủ động cho thí sinh sang thi tại phòng dự phòng, giúp các em không lo lắng.

Ông Lê Ngọc Quang chia sẻ về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội ngày 6/8 tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm.

Đeo khẩu trang khi làm bài thi

Để đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang khi đến trường, trên đường từ trường về nhà và nơi tập trung đông người. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, nhận diện, sau đó đeo vào phòng thi.

Sở cũng khuyên thí sinh không dùng chung các đồ dùng cá nhân, nên sử dụng bình nước uống riêng loại trong suốt, không dán nhãn, đồng thời tự theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hàng ngày. Khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở, thí sinh phải báo cáo ngay cho điểm thi, trạm y tế nơi cư trú.

Về phía cán bộ, giáo viên, nhân viên, những người thuộc diện F0, F1, F2 không được tham gia các khâu của kỳ thi. 100% thành viên của điểm thi được đo thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn tay trước khi vào phòng làm việc; đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Các thành viên cũng phải khai báo y tế trong buổi đầu tiên làm nhiệm vụ.

Các điểm thi quy định thành viên sử dụng bình nước uống cá nhân; trong trường hợp điểm thi có tổ chức ăn trưa thì sử dụng suất ăn cá nhân để bảo đảm năng lượng, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch. Tất cả thành viên của ban vận chuyển và bàn giao đề thi phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi bàn giao đề thi cho điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi không được tập trung tại cổng trường, phải đứng cách điểm thi tối thiểu 50 m sau đó rời đi.

Về việc đảm bảo an toàn, an ninh và phòng chống gian lận thi cử, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của Công an thành phố. Hôm qua (ngày 5/8), đại diện phòng PA03, Công an thành phố, đã có buổi chia sẻ, giúp các lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi nhận biết thiết bị gian lận thi cử và một số lưu ý để đề phòng.

"Kỳ thi năm nay rất đặc biệt khi diễn ra trong điều kiện có dịch. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh có thể yên tâm bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự tính ra đề thi theo chương trình sau tinh giản, còn phía thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo kỳ thi nghiêm túc nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho các em", ông Quang nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được tổ chức thành hai đợt. Đợt một ngày 8-10/8, đợt hai dành cho các thí sinh ở Đà Nẵng, một số nơi đang giãn cách xã hội ở Quảng Nam và thí sinh diện F1, F2. Thời gian thi do các địa phương đề xuất, khi đã kiểm soát được Covid-19.

Hà Nội huy động khoảng 10.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ ở các điểm thi; 1.500 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ; hơn 300 giáo viên làm cán bộ thanh tra để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đến sáng 6/8, tính từ tháng 7 đến nay, Hà Nội mới ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19, đều trở về từ Đà Nẵng. Thành phố chưa cách ly xã hội quận, huyện, thị xã nào nên vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT vào đợt một, trừ ba trường hợp diện F2. Thí sinh dự thi sẽ phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Kết quả thi được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học.

Dương Tâm