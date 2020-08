Nhận diện thiết bị gian lận thi tốt nghiệp THPT

Đại diện Công an TP Hà Nội chỉ ra các thiết bị gian lận đi kèm tai nghe siêu nhỏ khiến cán bộ coi thi khó phát hiện, đặc biệt khi thí sinh đeo khẩu trang.

Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 5/8, thượng tá Vũ Quốc Hùng, Phó trưởng phòng PA03, Công an thành phố, cho biết đơn vị đã có kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý phòng chống gian lận thi cử.

Ngày 29/7, đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử như tai nghe siêu nhỏ, đồng hồ, kính, mũ có camera đã bị công an phát hiện. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Công an Hà Nội cũng phát hiện thí sinh mang thiết bị gian lận vào điểm thi. Từ thực tế này, ông Hùng khuyến cáo cán bộ coi thi cần chú ý một số thiết bị như vòng dây đeo, đồng hồ, vòng dây gắn lên đồ trang sức, thiết bị giống hình bao diêm, thẻ ATM, máy tính bỏ túi casio, chìa khó.

Điểm chung của chúng là chỉ cần sim điện thoại gắn vào là dễ dàng truyền tin ra ngoài. Đi kèm là tai nghe siêu nhỏ nhét sâu trong màng nhĩ, khi muốn lấy ra bắt buộc phải dùng nam châm. Các thiết bị tai nghe siêu nhỏ năm nay sẽ khó bị phát hiện hơn vì thí sinh đeo khẩu trang trong phòng thi nhằm phòng chống Covid-19.

Vì vậy, ông Hùng cho rằng cần yêu cầu thí sinh dùng khẩu trang y tế, dễ quan sát hơn. Các cán bộ coi thi cũng chú ý đến những thí sinh đeo khẩu trang che kín cả tai bởi rất có thể che giấu thiết bị gian lận.

Ngoài ra, cán bộ coi thi có thể phát hiện gian lận qua biểu hiện của thí sinh như thường xuyên để tay lên gần tai vì sử dụng tai nghe siêu nhỏ sẽ gây ngứa. Thí sinh mặc áo dài tay, xõa tóc, miệng hay lẩm bẩm cũng cần được chú ý. Cán bộ coi thi phải nhắc nhở thí sinh bỏ tất cả thiết bị có thu phát, yêu cầu bỏ khẩu trang để đối chiếu với ảnh trước khi vào phòng thi.

Một số thiết bị tai nghe siêu nhỏ từng được Phòng PA03 Công an Hà Nội chỉ ra trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: PA03 Công an TP Hà Nội.

Lãnh đạo phòng PA03 cũng đề nghị các điểm thi có phòng thi ở khu vực gần đường, nhà dân phải xem xét, có phương án nhằm không để camera bên ngoài có thể ghi hình bên trong. "Để phòng chống Covid-19, việc phải mở cửa để phòng thông thoáng được ngành y tế khuyến cáo, nhưng chúng ta cũng phải tính toán để không xảy ra việc lộ, lọt đề thi", ông Hùng nói, dẫn chứng việc từng có thi sinh chép đề thi vứt xuống đường qua cửa sổ.

Cũng tại hội nghị sáng nay, thượng tá Hùng nhắc lại tình huống gian lận thi cử đã xảy ra tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm 2020. Tại một hội đồng thi của quận Hoàng Mai, người nhà đưa thí sinh đến, lợi dụng lúc đầu giờ chưa ổn định đã trốn vào phòng vệ sinh. Trong giờ thi môn Toán, một thí sinh đi vệ sinh hai lần. Thấy bất thường, cán bộ giám sát đã vào nhà vệ sinh thì phát hiện có người nhà thí sinh đang trong đó giải bài.

Từ sự việc này, ông Hùng lưu ý cán bộ làm công tác thi ở các điểm thi phải kiểm tra thật kỹ tất cả khu vực, từ hành lang, nhà vệ sinh để phòng ngừa gian lận.

Hà Nội chưa phải giãn cách xã hội do Covid-19 nên sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8-10/8 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn thành phố có hơn 80.000 thí sinh dự thi tại 143 điểm thi. Chiều 8/8, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục. Ngày 9-10/8, các em thi bốn bài gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Kết quả thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học.

Dương Tâm