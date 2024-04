Hà Lê: 'Tôi nộp 90% thu nhập cho vợ'

Ca sĩ nói về công việc, cuộc sống hôn nhân với vũ công Gia Linh, dịp ra mắt album mới - Đơn sơ.

- Sau một năm kết hôn, anh thay đổi thế nào?

- Chúng tôi cưới sau sáu năm yêu, ở bên nhau khá lâu, đủ thấu hiểu để thông cảm cho công việc, cuộc sống của nửa kia. So với thời chưa cưới, cả hai tĩnh lặng hơn. Vài năm nay, cuộc sống của hai đứa có nhiều thứ cần lo, nên buộc phải bớt lại những buổi hẹn hò lãng mạn. Đôi lúc, tôi thấy có lỗi với vợ. Em cũng hiểu rằng giai đoạn này, chúng tôi ở bên nhau, sẻ chia vì những mục tiêu lớn hơn, tích lũy kinh tế để mua nhà, có con. Niềm vui của cả hai giờ bé nhỏ, đôi khi chỉ là cùng gọi một món ăn ngon, ngồi thưởng thức và trò chuyện cùng nhau. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đưa vợ đi du lịch.

Tôi trân trọng vợ bởi cô ấy hiểu chuyện, biết thông cảm và chấp nhận con người không hoàn hảo của chồng. Bà xã không gây áp lực cho tôi trong cuộc sống, giúp tôi có không gian để sáng tạo nghệ thuật.

- Anh và vợ chia sẻ chuyện tài chính ra sao?

- Trước kia, tôi độc thân, bạn bè lại nhiều, kiếm được bao nhiêu là hết bấy nhiêu, thậm chí còn âm. Giờ nhờ vợ nên tôi có khoản tiết kiệm, có thể xoay xở được những lúc gia đình có việc. Tôi rất tự giác trong việc giao nộp thu nhập để vợ quản lý. Vợ có công việc riêng nhưng tôi không bao giờ hỏi đến. Nói chung, tiền của cô ấy vẫn là của cô ấy, tiền của tôi cũng là của cô ấy.

- Hơn kém nhau 13 tuổi, anh chị dung hòa cách biệt tuổi tác thế nào?

- Tuổi tác với chúng tôi không phải vấn đề, cả khi yêu lẫn cưới. Lần đầu gặp Gia Linh là khi cô ấy tham gia Thử thách cùng bước nhảy, còn tôi là biên đạo hướng dẫn top 100 thí sinh. Linh năm đó 16 tuổi, xinh xắn và năng động. Tôi muốn làm quen nhưng bị từ chối. Sau đó, tôi yêu người khác vài năm, cũng trải qua thời gian đau khổ, vật vã khi chia tay.

Khi yêu, vợ và tôi không tra hỏi về người cũ của nhau. Tôi từng nói với cô ấy: "Chúng mình đến với nhau ở hiện tại, không phải quá khứ. Hơn nữa, nếu không có những chuyện trong quá khứ, chúng ta sẽ không gặp nhau".

Mỗi khi nhìn Gia Linh, tôi thấy hình ảnh của mình lúc trẻ, có thêm động lực cố gắng. Mười mấy năm trước, giống như vợ bây giờ, tôi cũng là vũ công, biên đạo. Linh giống tôi trước đây, ngày ngày dậy sớm luyện tập, dựng bài, đi diễn, tìm show để chăm lo cho các thành viên khác trong đoàn. Nhìn sự cố gắng của Linh, tôi nghĩ: "Một cô gái còn mạnh mẽ được như vậy, thì mình sao có thể lười biếng?".

- Trước khi cưới, anh từng nói luôn nhường nhịn vợ, giờ thì sao?

- Tôi còn nhường nhịn nhiều hơn trước, chỉ thỉnh thoảng mượn rượu làm càn (cười). Từ lúc yêu cho đến khi cưới, chúng tôi rất ít cãi nhau, chỉ giận hờn vu vơ. Cả hai chưa bao giờ to tiếng. Những khi có khúc mắc, chỉ sau một vài câu nói, chúng tôi đều nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Vợ tôi cũng là người nóng tính, bộc trực nhưng hiểu chuyện, biết điểm dừng.

Trong hai vợ chồng, tôi là người hay ghen hơn. Tôi tin tưởng vợ, hiểu tính cách cô ấy, nhưng đôi khi không kiềm chế được cảm xúc. Còn vợ ngược lại, ít ghen tuông. Trong cuộc sống, tôi nghĩ ai cũng từng đối mặt cám dỗ. Nhưng khi suy nghĩ về cái được và mất, tôi luôn dùng lý trí và tự nhủ: "Mình có chấp nhận đánh đổi không, và câu trả lời là không".

- Anh chị dự tính thế nào về chuyện có em bé?

- Vài tháng trước, chúng tôi cũng định "săn" em bé rồng giống mọi người. Nhưng rồi hai vợ chồng lại tặc lưỡi: "Năm nay đông em bé thế này, rồi con mình nếu sinh sau sẽ phải cạnh tranh ghê gớm lắm, từ chuyện học hành đến đủ thứ khác".

Tôi đã 40 tuổi nhưng vợ mới 27 tuổi, vẫn trẻ. Chúng tôi vẫn nghĩ con cái là lộc trời cho. Khi cả hai vợ chồng thoải mái, sẵn sàng với thiên chức mới, con sẽ tự nhiên mà đến.

- Anh hướng tới âm nhạc như thế nào ở hiện tại?

- Trước kia, tôi khá "ngông", thích gì làm nấy. Giờ tôi có gia đình, thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi tư duy thực tế hơn, muốn đam mê ca hát có thể mang lại cho mình nhiều lợi ích hơn, giúp tôi sống được với nghề một cách thoải mái, có thể chăm lo tốt cho vợ.

Album mới của tôi - Đơn sơ - hướng tới sự mộc mạc, đơn giản. Tôi muốn truyền tải nhiều câu chuyện về tuổi thơ, gia đình, tình thân, đánh thức những ký ức ngủ quên trong mỗi người.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, 40 tuổi, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng đam mê âm nhạc, có khả năng đọc rap và nhảy hip hop.

Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển nhưỞ trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội.

Vợ anh 27 tuổi, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, lúc cô mới 16 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19.