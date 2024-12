Hà Hậu vô địch Chiang Mai Thailand by UTMB

Hà Hậu, tên đầy đủ là Hà Thị Hậu, sinh năm 1989 ở Lào Cai và là chân chạy trail Việt Nam hiếm hoi ở đẳng cấp thế giới. Cô bắt đầu tập chạy vào năm 2020 và nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên phú. Tháng 9/2023, Hà Hậu gây tiếng vang khi về thứ tư nữ cự ly 100km ở giải UTMB Finals tại Pháp. Đây được xem là giải vô địch trail toàn thế giới, quy tụ những VĐV hàng đầu. Tháng 12/2023, Hà Hậu tiếp tục chứng tỏ khả năng với chức vô địch cự ly 100km nữ ở Chiang Mai Thailand by UTMB. Trong năm 2024, Hậu trở lại với cự ly 100km UTMB, và tiếp tục đứng thứ tư dù đạt thành tích tốt hơn, với 12 giờ 36 phút 17 giây. Bên cạnh chạy trail, Hà Hậu còn đang là nữ VĐV phong trào có thành tích full marathon tốt nhất Việt Nam: 2 giờ 56 phút 50 giây lập tại VnExpress Ho Chi Minh Midnight 2023. Chân chạy Sapa là một trong chín đề cử hạng mục nữ dành cho các chân chạy phong trào xuất sắc của giải thưởng VnExpress Runners of the Year 2024.