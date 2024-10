Hà Hậu tham dự giải chạy 160km lâu đời nhất thế giới

Nữ VĐV trail người Sa Pa Hà Thị Hậu xác nhận sẽ tham gia giải chạy danh giá Western States Endurance Run vào tháng 6/2025.

"Tôi đã chọn cho mình một thử thách mới vào năm sau, chấp nhận tấm vé vàng của giải chạy danh giá Western States Endurance Run (WSER) - cự ly 100 dặm (160km), sẽ diễn ra vào tháng 6/2025. Với tôi, hạnh phúc là biến ước mơ của mình thành hiện thực", Hà Hậu chia sẻ trên trang cá nhân ngày 30/9.

Hà Hậu sẽ lần đầu thử sức ở cự ly 160km tại Western States Endurance Run. Ảnh: Sportograf

WSER là một trong những giải đua khó giành suất tham dự nhất thế giới với chỉ 369 suất mỗi năm. Các VĐV có thể đăng ký bốc thăm nếu đã hoàn thành một cuộc đua đạt chuẩn, như Arc of Attrition, Centurion Autumn 100, Hardwolds 80-miler, Lakeland 100, North Downs Way 100, South Downs Way 100 hay Thames Path 100.

Một số VĐV sẽ tham gia trên tư cách khách mời, gồm top 10 mùa trước và 28 người được trao vé vàng nhờ lọt top các giải đấu lớn. Hà Hậu tham gia theo diện này. Cô được trao vé vàng nhờ giành vị trí thứ tư cự ly 100 km nữ giải UTMB Mont-Blanc vào cuối tháng Tám. Thông thường, WSER chỉ trao vé vàng cho top ba nam và nữ của cự ly này. Nhưng trong trường hợp có VĐV từ chối, hoặc đã giành vé, suất thi đấu sẽ được chuyển cho người có vị trí kế tiếp. Ở cự ly của Hà Hậu, runner Nam Phi Toni McCann từ chối tham dự WSER 2025, nên suất được chuyển cho runner Việt Nam.

Đây là tin vui và là cơ hội hiếm có để Hà Hậu ghi dấu ấn ở một trong những giải đấu uy tín nhất thế giới. Tuy nhiên, thử thách là không nhỏ với runner sinh năm 1989 bởi cô chưa từng tham gia giải đấu nào ở cự ly 160 km trước đây.

Không chỉ khó tham dự, WSER còn được biết tới là một trong những giải chạy khó chinh phục nhất hành tinh. Vượt qua dãy núi Sierra Nevada ở bang California (Mỹ) với tổng độ cao hơn 5.000m, giải đua này đã tạo nên tên tuổi cho những huyền thoại chạy bộ như Jim Walmsley, Scott Jurek hay Ann Trason.

Tại WSER 2024, VĐV người Mỹ Jim Walmsley vô địch nam với thành tích 14 tiếng 13 phút 45 giây, nhỉnh hơn hai đồng hương Rob Farvard (14 giờ 24 phút 15 giây) và Hayden Hawks (14 tiếng 24 phút 31 giây). Hawks sau đó đã chiến thắng cự ly 100 km nam tại UTMB Mont-Blanc.

Walmsley đang giữ kỷ lục của WSER với thông số 14 giờ 09 phút 28 giây. Nhưng runner Mỹ trả giá cho chiến thắng ở giải năm nay bằng chấn thương khiến anh phải bỏ cuộc ở km thứ 83 của cự ly 160 km tại UTMB Mont-Blanc, qua đó vỡ mộng bảo vệ chức vô địch.

Ở nội dung nữ, Katie Schide về nhất với thông số 15 giờ 46 phút 57 giây. Runner Trung Quốc Xiang Fuzhao về nhì với 16 giờ 20 phút 03 giây còn Ester Scillag (Hungary) về thứ ba với 16 giờ 42 phút 17 giây.

Western States Endurance Run (WSER) ban đầu là một giải đua ngựa ra đời vào năm 1955. Sự kiện này sau đó được biết tới với tên gọi Tevis Cup. Đến năm 1972, lộ trình của giải đua này mới được thực hiện bằng chân lần đầu bởi một nhóm 20 lính bộ binh. Bảy người trong số họ hoàn thành chặng đua dưới 48 giờ. Hai năm sau, huyền thoại Gordy Ainsleigh quyết định tham gia Tevis Cup và hoàn thành nó trong 24 giờ 42 phút. Trong ba năm tiếp theo, hai VĐV chạy bộ khác đã cố gắng chinh phục lộ trình này trước khi giải chạy WSER chính thức ra đời vào năm 1977. Năm 1979, 143 runner từ 21 bang của Hoa Kỳ và ba quốc gia khác tham gia cuộc đua. Trong bốn thập kỷ tiếp theo, sự quan tâm tiếp tục tăng lên, với nhu cầu vượt xa con số 369 VĐV được phép tham gia mỗi năm. WSER là sân chơi của những chân chạy bền quái kiệt thế giới. Ann Trason giữ kỷ lục 14 lần vô địch từ năm 1989 đến năm 2003. Ở nội dung nam, Scott Jurek chiến thắng nhiều nhất với 7 lần liên tiếp từ năm 1999. Hiện, kỷ lục của nữ ở giải đua này đang được giữ bởi Courtney Dauwalter (Mỹ) với thông số 15 giờ 29 phút 34 giây lập vào năm 2023.

Quang Huy