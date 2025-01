Hà Hậu đến gần mốc 12 tiếng cự ly 100km

Hong KongHà Thị Hậu lập kỷ lục cá nhân cho cự ly 100km với 12 giờ 9 phút 37 giây khi về ba giải World Trail Majors tại Hong Kong ngày 18/1.

Thành tích này cải thiện gần 30 phút so với kỷ lục cá nhân cũ của Hậu - 12 giờ 36 phút 17 giây - lập ở giải UTMB 2024 vào tháng 8/2024 tại Pháp.

Sau khi vô địch 50km nữ Chiang Mai Thailand by UTMB hồi tháng 12, Hà Hậu bắt đầu tập theo giáo án 100km để chuẩn bị cho giải Hong Kong 100. Giải đấu này là bước đệm để cô tích lũy cho lần đầu chạy 100miles (160km) vào tháng 6 tới, khi tham dự giải trail danh giá Western States Endurance Run tại Mỹ.

Hà Hậu phá băng khi về ba tại Hong Kong 100.

Theo ghi nhận của U-trail, thời tiết mát mẻ và cung đường thuận lợi tại Hong Kong hôm qua giúp nhiều runner đạt thành tích tốt. Một số VĐV đã rút ngắn thời gian nghỉ ngơi tại các check-point để đua top. Trong số đó, nhà vô địch nữ Sunmaya Budha thành công nhất.

VĐV Nepal đạt thành tích 11 giờ 11 phút 47 giây, phá sâu kỷ lục giải đấu do Xiang Fuzhao (Trung Quốc) lập năm 2020 tới 17 phút. Để tiết kiệm thời gian, Budha thậm chí không dùng gậy. Đây được xem là yếu tố giúp cô thắng trong cuộc so kè kịch tính với Veronika Leng - VĐV chủ nhà có lợi thế am hiểu địa hình. Leng và Budha đuổi sát nhau trong 80 km đầu, trước khi VĐV Nepal vượt lên ở cuối cuộc đua.

Hà Hậu về ba HK100 Hà Hậu về ba giải Hong Kong 100 Ultra Marathon.

Ở nội dung cho nam, VĐV Trung Quốc Meng Guangfu bảo vệ thành công chức vô địch với 9 giờ 43 phút 10 giây, phá kỷ lục 10 giờ 0 phút 17 giây do You Peiquan lập từ 2020. Meng chịu sức ép rất lớn từ Qin Guidu, người về nhì với thành tích 9 giờ 51 phút 11 giây. Đây là lần đầu giải có 2 VĐV chạy dưới 10 tiếng.

Giải Hong Kong 100 2025 thu hút 2200 VĐV. Bên cạnh cự ly 100km, giải còn tổ chức cự ly 56km. Điều đặc biệt là em gái của Sunmaya Budha - Ram Maya Budha - cũng vô địch và phá kỷ lục cự ly này với thông số 5 giờ 34 phút.

Quang Huy