Guti: 'Mbappe gần đạt đến đẳng cấp của Messi, Ronaldo hơn Yamal'

Theo cựu danh thủ Guti, Kylian Mbappe là cầu thủ có khả năng tiệm cận nhóm huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Diego Maradona hơn Lamine Yamal.

Mbappe hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 16 bàn, hơn người xếp sau là Ferran Torres tới 5 bàn. Tiền đạo người Pháp cũng cán mốc 55 bàn thắng cho Real trong năm 2025. Hiện kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một năm dương lịch cho đội bóng hoàng gia vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo, với 59 bàn vào năm 2013.

Mbappe cần ghi ít nhất năm bàn trong ba trận còn lại của năm 2025, gặp Man City ngày 10/12, Alaves ngày 15/12 và Sevilla ngày 20/12 để xô đổ kỷ lục của huyền thoại người Bồ Đào Nha.

Mbappe ăn mừng trong trận Real thắng Olympiakos 4-3 ở lượt năm vòng bảng Champions League ngày 26/11. Ảnh: Icon Sport

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha AS cuối tuần qua, Guti nhận định Mbappe đang đạt phong độ không thể ngăn cản và sẽ phá kỷ lục của Ronaldo. "Cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua. Mbappe đang đạt phiên bản tốt nhất, vượt trội cả tập thể. Nhờ cậu ấy mà Real thắng nhiều trận, và điều đó biến Mbappe thành thủ lĩnh thực sự", cựu tiền vệ người Tây Ban Nha nói.

Tuy nhiên, Guti không tin Mbappe có thể sánh tầm Ronaldo. "Không ai vượt được Cristiano", anh nhấn mạnh. "Ronaldo và Messi tạo nên một kỷ nguyên chưa từng có. Điều làm nên sự vĩ đại là tính ổn định, ghi 50 bàn mỗi mùa, suốt 10 năm. Mbappe, Lamine Yamla hay bất kỳ ai muốn tiệm cận đều phải thể hiện tầm ảnh hưởng trong mọi trận quan trọng, như họ đã làm".

Guti cũng bác bỏ quan điểm Real đang phụ thuộc Mbappe. Theo cựu tiền vệ 49 tuổi, đội vẫn sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến và ghi bàn như Vinicius hay Jude Bellingham, và không thể phụ thuộc vào một cá nhân.

Kylian Mbappe (phải) và Lamine Yamal trong trận Pháp gặp Tây Ban Nha ở Nations League ngày 5/6/2025. Ảnh: Reuters

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente, từng tuyên bố Lamine Yamal có thể đạt đẳng cấp của nhóm huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Diego Maradona. Guti tỏ ra dè dặt khi được hỏi về phát biểu này. "Lamine là tài năng lớn, có thể giành Quả Bóng Vàng. Nhưng để chạm tới nhóm huyền thoại ấy là điều cực khó. Nếu có ai tiến gần hơn, tôi tin là Mbappe", anh cho biết.

Guti cũng bênh vực Yamal trước những lùm xùm đời tư, khi tiền đạo cánh của Barca bị lôi vào những rắc rối, như vụ thuê người lùn cho tiệc sinh nhật hay mối tình với nữ rapper hơn 7 tuổi Nicki Nicole. "Thời đại mạng xã hội, ai cũng có điện thoại để quay và phán xét. Nó không công bằng. Cậu ấy còn trẻ và có quyền sống đời tư theo ý mình", Guti nhấn mạnh.

Guti cũng được hỏi về việc Vinicius phản ứng tiêu cực khi bị HLV Xabi Alonso thay ra giữa trận thắng Barca 2-1 ở La Liga cuối tháng 10. "Cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu", anh cho rằng đây không phải là điều đáng lo. "HLV đôi khi phải quyết định vì lợi ích của đội và để các trụ cột đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào giai đoạn quan trọng".

Cựu danh thủ Tây Ban Nha cho rằng HLV Xabi Alonso đã xử lý vụ việc hợp lý. "Là cầu thủ, bạn chỉ nghĩ đến bản thân. Là HLV, bạn nghĩ đến tập thể. Không phải cứng rắn hay mềm mỏng, mà là đúng thời điểm. Xabi biết Vinicius quan trọng thế nào và đã dung hòa mọi thứ rất tốt", ông nói.

Guti tạo dáng trong buổi trả lời phỏng vấn báo AS. Ảnh: AS

Guti kết luận, Real đang đi đúng hướng và sở hữu đủ tài năng để hướng tới những danh hiệu lớn, miễn là giữ được sự cân bằng giữa cá tính của các ngôi sao và quyết định của ban huấn luyện.

Guti khoác áo Real giai đoạn 1995-2010, ghi 77 bàn qua 542 trận, giành 15 danh hiệu, gồm 5 La Liga và ba Champions League. Cựu tiền vệ Tây Ban Nha thi đấu cho Besiktas ở Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010-2011 rồi giải nghệ.

Hồng Duy (theo AS)