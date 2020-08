Gửi tiết kiệm - kênh 'trú ẩn' an toàn mùa dịch

Vàng đang cao, bất động sản chưa biết đóng băng khi nào bởi nợ xấu tăng nhanh, kinh doanh mùa dịch khó khăn thì gửi tiết kiệm sẽ an toàn.

Trả lời cho câu hỏi "Thu nhập 50-100 triệu đồng mỗi tháng nên đầu tư gì?", nhiều độc giả VnExpress cho rằng bất động sản là kênh đầu tư hiệu quả thời điểm này:

Kinh nghiệm của tôi là ngoài đất ra, chẳng thấy kênh đầu tư nào hơn được. Hùn vốn thì mất vốn vì dân mình quá khôn lỏi, chứng khoán thì lại không rành, vàng hiện tại giá lên xuống thất thường. Đối với đất thì cứ đi nhiều tự nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là đất thổ, giấy tờ đầy đủ, không tranh chấp, đường thoáng, gần khu dân cư. Sau 10 năm nữa, bạn sẽ thấy giá thay đổi thế nào, còn không khi bạn lập gia đình có thể sử dụng làm chỗ ở.

Hà Giang

Người kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã biết cách đầu tư, điển hình như tôi. Khi ra trường năm 2002, tôi làm cho một dự án nước ngoài, thu nhập trung bình khoảng 15 triệu/ tháng (gần hai năm liền), trong khi các bạn cùng lớp thu nhập chỉ khoảng 800 nghìn đến 1,5 triệu đồng/ tháng. Một mảnh đất 40 m2 ở Hà Nội lúc đó tại khu vực Mỹ Đình chỉ khoảng 120-150 triệu đồng. Có nghĩa, tôi đi làm một năm là đủ mua một mảnh đất rồi. Nhưng do đầu tư không tốt nên đến giờ tôi cũng chỉ ở mức tạm đủ sống thôi, trong khi nhiều bạn cùng lớp đã thành đại gia

Thanh Nam.

>> '10 năm đầu tư vàng không bằng một năm buôn đất'

Trong khi đó, số ý kiến khác lại ủng hộ phương án gửi tiết kiệm thay vì cố tìm cách đầu tư:

Khi bạn chưa tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm để đầu tư với kinh doanh thì nên để tiền ở ngân hàng. Ít ra thì số tiền đó cũng "không mất nhiều". Hãy dựa trên thế mạnh của mình mà phát huy trên sở trường đó. Đôi khi một sai lầm dù nhỏ thôi cũng rất dễ dẫn đến bước trượt dài. Sẽ có lúc bạn "ước gì mình chưa và không biết cái này". Cứ trải nghiệm và chiêm nghiệm thêm. Nếu có chút thời gian thì đọc sách, sẽ thu được nhiều thứ bổ ích.

Duy Thanh Nguyen

Bạn nên gửi tiết kiệm chứ giờ đầu tư gì cũng lỗ. Vàng thì đang cao, bất động sản chưa biết đóng băng khi nào bởi nợ xấu tăng nhanh, mua thì dễ bán nhưng chỉ cắt lỗ may ra mới bán được, Kinh doanh buôn bán trong thời kỳ bệnh dịch chưa biết thế nào cũng không ổn, nhỡ phải cách ly đóng cửa rồi dân xiết chặt chi tiêu thì càng làm càng lỗ. Đổ tiền vào chứng khoán trong khi không hiểu biết lại càng rủi ro.

Văn Hoàng

Tình hình dịch bệnh đầu tư gì cũng rất rủi ro. Bạn cứ gửi ngân hàng, lựa ngân hàng nào lãi cao. Trên một mặt bằng chung, gửi ngân hàng rất an toàn. Hãy xem đó là một cách thức đầu tư, vừa tránh được rủi ro, vừa không phải lo nghĩ nhiều. Cầm tiền đi gửi ngân hàng và chú tâm làm công việc của mình thật tốt bởi bạn đang có một mức thu nhập trong mơ của rất nhiều người.

Trương Thế Hiếu

>> Nên đầu tư chục tỷ vào bất động sản hay gửi tiết kiệm lấy lãi?

Phân tích những mặt thuận lợi và rủi ro của các hình thức đầu tư, với cái nhìn trung lập, độc giả Giang Nguyễn lại đưa ra nhận định:

"Bạn nên tiếp tục kênh đầu tư an toàn, và học hỏi thêm về stock market/ thị trường nhà đất để có thể đầu tư:

- Tiếp tục gửi tiền ở ngân hàng, vì đó là kênh sinh lời an toàn, có thể chia nhỏ số tiền gửi nhiều ngân hàng để tránh rủi ro nếu như bạn gửi gặp vấn đề, hiện nay các ngân hàng nhỏ vẫn đang đề xuất lãi suất tiền gửi khá cạnh tranh.

- Bắt đầu học về đầu tư chứng khoán (nhớ là đầu tư chứ không phải chơi), có thể đọc cuốn: "Rich dad poor dad", "Think and grow rich", "The intelligent investor" như là bước khởi đầu, để có định hướng đúng. Bạn có thể tìm hiểu thêm các lớp về "đầu tư" chứng khoán khi bạn đã có kiến thức cơ bản.

- Ngoài chứng khoán, bạn có thể mua đất, nhưng cần tìm hiểu kỹ, và tránh tâm lý lướt sóng. Sau 5-10 năm, mảnh đất sẽ mang lại cho bạn giá trị gia tăng ổn.

- Dành tiền và thời gian đầu tư cho bản thân, vì sức khoẻ luôn rất quan trọng.

- Tuyệt đối tránh đi vay mượn để mua đất hay chứng khoán, hãy dùng tiền của mình.

- Nhớ để ra một khoản gửi tiết kiệm và một khoản để đầu tư, và xác định rõ tâm lý nếu bạn mất khoản đầu tư, hoặc khoản đầu tư đó không sinh lời trong vài năm, thì bạn xử lý như thế nào. Vì chứng khoán hay bất động sản, luôn có xu hướng đi lên, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ qua cơn khủng khoảng hay không".

>> Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.

Việt Thành tổng hợp